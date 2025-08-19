Россия не отказывается ни от каких форматов работы по урегулированию ее войны против Украины – ни от двусторонних, ни от трехсторонних, заявил глава МИР РФ Сергей Лавров.

Источник: российские пропагандистские агентства "РИА Новости" и "Интерфакс" со ссылкой на интервью политика телеканалу "Россия 24"



Прямая речь Лаврова: "Мы не отказываемся ни от каких форм работы – ни от двусторонних, ни от трехсторонних, президент об этом неоднократно говорил".

Детали: При этом он добавил, что любые контакты с участием первых лиц нужно готовить "предельно тщательно".

Реклама:

"Главное, чтобы любые форматы: один плюс один, один плюс два, многосторонние форматы, которых тоже немало, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций, – чтобы все эти форматы включались… ради того, чтобы шаг за шагом, постепенно, начиная с экспертного уровня и далее проходя все необходимые ступени для того, чтобы готовить саммиты. Вот такой серьезный подход мы всегда будем поддерживать", – заявил Лавров.

При этом глава МИД РФ добавил, что "без уважения безопасности России и в полной мере прав русских в Украине ни о каких долгосрочных договоренностях речи идти не может".

Предыстория:

РЕКЛАМА: