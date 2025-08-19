Лавров заявил, что РФ не отказывается ни от двустороннего, ни от трехстороннего формата работы
Россия не отказывается ни от каких форматов работы по урегулированию ее войны против Украины – ни от двусторонних, ни от трехсторонних, заявил глава МИР РФ Сергей Лавров.
Источник: российские пропагандистские агентства "РИА Новости" и "Интерфакс" со ссылкой на интервью политика телеканалу "Россия 24"
Прямая речь Лаврова: "Мы не отказываемся ни от каких форм работы – ни от двусторонних, ни от трехсторонних, президент об этом неоднократно говорил".
Детали: При этом он добавил, что любые контакты с участием первых лиц нужно готовить "предельно тщательно".
"Главное, чтобы любые форматы: один плюс один, один плюс два, многосторонние форматы, которых тоже немало, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций, – чтобы все эти форматы включались… ради того, чтобы шаг за шагом, постепенно, начиная с экспертного уровня и далее проходя все необходимые ступени для того, чтобы готовить саммиты. Вот такой серьезный подход мы всегда будем поддерживать", – заявил Лавров.
При этом глава МИД РФ добавил, что "без уважения безопасности России и в полной мере прав русских в Украине ни о каких долгосрочных договоренностях речи идти не может".
Предыстория:
- Президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне 18 августа заявил, что рассчитывает в максимально сжатые сроки организовать переговоры в формате США-Украина-РФ.
- Зеленский подтвердил, что проходит подготовка сначала к его встрече с правителем России Владимиром Путиным, а впоследствии – и трехсторонней встрече с участием президента США Дональда Трампа.
- Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что президент Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин встретятся в течение ближайших двух недель.
- Агентство Reuters писало, что в американской администрации считают, что встреча президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина может состояться в Венгрии.