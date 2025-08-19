Все разделы
Лавров заявил, что РФ не отказывается ни от двустороннего, ни от трехстороннего формата работы

Ирина БалачукВторник, 19 августа 2025, 13:35
Лавров заявил, что РФ не отказывается ни от двустороннего, ни от трехстороннего формата работы
Глава МЗС РФ Сергій Лавров. Фото РБК

Россия не отказывается ни от каких форматов работы по урегулированию ее войны против Украины – ни от двусторонних, ни от трехсторонних, заявил глава МИР РФ Сергей Лавров.

Источник: российские пропагандистские агентства "РИА Новости" и "Интерфакс" со ссылкой на интервью политика телеканалу "Россия 24"

Прямая речь Лаврова: "Мы не отказываемся ни от каких форм работы – ни от двусторонних, ни от трехсторонних, президент об этом неоднократно говорил".

Детали: При этом он добавил, что любые контакты с участием первых лиц нужно готовить "предельно тщательно".

"Главное, чтобы любые форматы: один плюс один, один плюс два, многосторонние форматы, которых тоже немало, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций, – чтобы все эти форматы включались… ради того, чтобы шаг за шагом, постепенно, начиная с экспертного уровня и далее проходя все необходимые ступени для того, чтобы готовить саммиты. Вот такой серьезный подход мы всегда будем поддерживать", – заявил Лавров.

При этом глава МИД РФ добавил, что "без уважения безопасности России и в полной мере прав русских в Украине ни о каких долгосрочных договоренностях речи идти не может".

Предыстория:

  • Президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне 18 августа заявил, что рассчитывает в максимально сжатые сроки организовать переговоры в формате США-Украина-РФ.
  • Зеленский подтвердил, что проходит подготовка сначала к его встрече с правителем России Владимиром Путиным, а впоследствии – и трехсторонней встрече с участием президента США Дональда Трампа.
  • Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что президент Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин встретятся в течение ближайших двух недель.
  • Агентство Reuters писало, что в американской администрации считают, что встреча президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина может состояться в Венгрии.

Росcияроссийско-украинская войнапереговоры
