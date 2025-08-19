Лавров заявив, що ні Крим, ні Донбас ніколи не були метою Росії

Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Росія нібито ніколи не ставила за мету захоплення українських територій, а хотіла захистити російських людей.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РБК" з посиланням на інтерв'ю міністра ВГТРК

Пряма мова Лаврова: "Хочу ще раз особливо підкреслити, ми ніколи не говорили про те, що нам просто потрібно захопити якісь території. Ні Крим, ні Донбас, ні Новоросія (такої країни не існує, але росіяни так називають Україну – ред.) як території ніколи не були нашою метою".

Деталі: Російський міністр запевняє, що Москва нібито "завжди хотіла захистити російських людей, які сотні років проживали на згаданих вище територіях".

Лавров також заявив, що за президентства Володимира Зеленського нібито "були прийняті закони, що знищують права російськомовних", але жодних деталей не навів.

Чому це важливо: Росія вторглася і окупувала український Крим та частину Донбасу ще у 2014 році. У 2022 році РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши уночі мирні населені пункти по всій країні ракетами та бомбами. Примітним було те, що російські пропагандисти у перші дні активно поширювали заяви про те, що "Росія візьме Київ за 3 дні", а російські солдати, які наступали на Київ, мали при собі парадну форму, щоб через цих "3 дні" пройти парадом по Хрещатику.

Передісторія: