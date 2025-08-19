Лавров заявил, что ни Крым, ни Донбасс никогда не были целью России

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия якобы никогда не ставила целью захват украинских территорий, а хотела защитить русских людей.

Источник: российское пропагандистское агентство "РБК" со ссылкой на интервью министра ВГТРК

Прямая речь Лаврова: "Хочу еще раз особо подчеркнуть, мы никогда не вели речь о том, что нам просто нужно захватить какие-то территории. Ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссия (такой страны не существует, но россияне так называют Украину – ред.) как территории никогда не были нашей целью".

Детали: Российский министр уверяет, что Москва якобы "всегда хотела защитить русских людей, сотни лет проживавших на упомянутых выше территориях".

Лавров также заявил, что при президенте Украины Владимире Зеленском якобы "были приняты законы, истребляющие права русскоязычных", но каких-либо деталей не привел.

Почему это важно: Россия вторглась и оккупировала украинский Крым и часть Донбасса еще в 2014 году. В 2022 году РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, атаковав ночью мирные населенные пункты по всей стране ракетами и бомбами. Примечательным было то, что российские пропагандисты в первые дни активно распространяли заявления о том, что "Россия возьмет Киев за 3 дня", а российские солдаты, которые наступали на Киев, имели при себе парадную форму, чтобы через эти "3 дня" пройти парадом по Крещатику.

