Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лавров заявил, что ни Крым, ни Донбасс никогда не были целью России

Ирина БалачукВторник, 19 августа 2025, 14:04
Лавров заявил, что ни Крым, ни Донбасс никогда не были целью России
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото "РИА Новости"

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия якобы никогда не ставила целью захват украинских территорий, а хотела защитить русских людей.

Источник: российское пропагандистское агентство "РБК" со ссылкой на интервью министра ВГТРК

Прямая речь Лаврова: "Хочу еще раз особо подчеркнуть, мы никогда не вели речь о том, что нам просто нужно захватить какие-то территории. Ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссия (такой страны не существует, но россияне так называют Украину – ред.) как территории никогда не были нашей целью".

Реклама:

Детали: Российский министр уверяет, что Москва якобы "всегда хотела защитить русских людей, сотни лет проживавших на упомянутых выше территориях".

Лавров также заявил, что при президенте Украины Владимире Зеленском якобы "были приняты законы, истребляющие права русскоязычных", но каких-либо деталей не привел.    

Почему это важно: Россия вторглась и оккупировала украинский Крым и часть Донбасса еще в 2014 году. В 2022 году РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, атаковав ночью мирные населенные пункты по всей стране ракетами и бомбами. Примечательным было то, что российские пропагандисты в первые дни активно распространяли заявления о том, что "Россия возьмет Киев за 3 дня", а российские солдаты, которые наступали на Киев, имели при себе парадную форму, чтобы через эти "3 дня" пройти парадом по Крещатику.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • 15 августа состоялись переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным.
    18 августа президент США Дональд Трамп встретился с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне, после чего заявил, что рассчитывает в максимально сжатые сроки организовать переговоры в формате США-Украина-РФ.
  • Зеленский подтвердил, что проходит подготовка сначала к его встрече с правителем России Владимиром Путиным, а впоследствии – и трехсторонней встрече с участием президента США Дональда Трампа.
  • Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что президент Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин встретятся в течение ближайших двух недель.
  • Агентство Reuters писало, что в американской администрации считают, что встреча президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина может состояться в Венгрии.

Росcияроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Украина вернула тела 1000 защитников: 5 из них – военные из "стамбульского" списка на обмен
Лавров заявил, что ни Крым, ни Донбасс никогда не были целью России
В Китае заявили, что поддерживают все усилия для мира в Украине
Зеленский подарил Трампу клюшку для гольфа, а тот ему – ключи
Россияне массированно атаковали Полтавскую область – есть попадания, люди без света
Трамп заявил, что начал подготовку встречи Зеленского и Путина
Все новости...
Макрон считает, что встреча Зеленского и Путина должна состояться в Женеве
СМИ: У Трампа рассматривают Венгрию как место проведения встречи Зеленского и Путина
Дроны СБУ зажгли склады боеприпасов россиян в Луганской области
Украина вернула тела 1000 защитников: 5 из них – военные из "стамбульского" списка на обмен
Последние новости
15:45
Швейцария пообещала Путину иммунитет несмотря на ордер МУС на возможном саммите Украина-РФ
15:31
Рада поддержала законопроект о защите вкладчиков
15:23
боксПромоутер Итаумы не хотел бы, чтобы его клиент уже в следующем бою дрался против Усика
15:14
Небо из предплечья: во Львове юноше провели уникальную операцию по устранению тяжелой патологии
15:07
фотоДроны СБУ зажгли склады боеприпасов россиян в Луганской области
14:53
Осенью заработает Украинский фонд культурного наследия – Минкульт
14:36
Украина вернула тела 1000 защитников: 5 из них – военные из "стамбульского" списка на обмен
14:33
В июле Экспортно-кредитное агентство поддержало экспортеров на 1,5 миллиарда гривен
14:27
Макрон назвал Россию людоедом, которому "нужно продолжать есть", чтобы выжить
14:16
Госпродпотребслужба сообщила, какой сейчас риск распространения саранчи
Все новости...
Реклама:
Реклама: