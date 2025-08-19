Трамп про обмін територіями: Україна отримає "багато землі"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Україна у рамках можливих домовленостей з Росією отримає "багато землі" і поверне життя.

Джерело: Трамп в ефірі FoxNews, відповідаючи на питання про обговорення можливого обміну територіями з РФ на зустрічі у Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами

Пряма мова Трампа: "Україна поверне собі життя, люди перестануть вмирати всюди. І вона отримає багато землі. Але це війна, Росія — могутня військова держава, подобається вам це чи ні. Не можна кидати виклик країні, яка в десять разів більша. Що стосується Донбасу — ви всі бачили карту, він на 79% підконтрольний Росії. Вони це розуміють".

