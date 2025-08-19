Усі розділи
Трамп про обмін територіями: Україна отримає "багато землі"

Станіслав ПогоріловВівторок, 19 серпня 2025, 16:21
Трамп про обмін територіями: Україна отримає багато землі
Дональд Трамп, фото: Білий дім

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Україна у рамках можливих домовленостей з Росією отримає "багато землі" і поверне життя.

Джерело: Трамп в ефірі FoxNews, відповідаючи на питання про обговорення можливого обміну територіями з РФ на зустрічі у Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами

Пряма мова Трампа: "Україна поверне собі життя, люди перестануть вмирати всюди. І вона отримає багато землі. Але це війна, Росія — могутня військова держава, подобається вам це чи ні. Не можна кидати виклик країні, яка в десять разів більша. Що стосується Донбасу — ви всі бачили карту, він на 79% підконтрольний Росії. Вони це розуміють".

Передісторія:

  • 15 серпня відбулися переговори між президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Володимиром Путіним. 
  • 18 серпня президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і європейськими лідерами у Вашингтоні, після чого заявив, що розраховує у максимально стислі терміни організувати переговори у форматі США-Україна-РФ.
  • Зеленський підтвердив, що відбувається підготовка спочатку до його зустрічі з правителем Росії Володимиром Путіним, а згодом – і тристоронньої зустрічі за участі президента США Дональда Трампа.
  • Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Зеленський та Путін зустрінуться протягом найближчих двох тижнів.
  • Агентство Reuters писало, що в американській адміністрації вважають, що зустріч президента Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна може відбутися в Угорщині.

