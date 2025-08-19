Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп об обмене территориями: Украина получит "много земли"

Станислав ПогориловВторник, 19 августа 2025, 16:21
Трамп об обмене территориями: Украина получит много земли
Дональд Трамп, фото: Белый дом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина в рамках возможных договоренностей с Россией получит "много земли" и вернет жизнь.

Источник: Трамп в эфире FoxNews, отвечая на вопрос об обсуждении возможного обмена территориями с РФ на встрече в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами

Прямая речь Трампа: "Украина вернет себе жизнь, люди перестанут умирать повсюду. И она получит много земли. Но это война, Россия — мощная военная держава, нравится вам это или нет. Нельзя бросать вызов стране, которая в десять раз больше. Что касается Донбасса — вы все видели карту, он на 79% подконтролен России. Они это понимают".

Реклама:

Предыстория:

  • 15 августа состоялись переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным.
    18 августа президент США Дональд Трамп встретился с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне, после чего заявил, что рассчитывает в максимально сжатые сроки организовать переговоры в формате США-Украина-РФ.
  • Зеленский подтвердил, что проходит подготовка сначала к его встрече с правителем России Владимиром Путиным, а впоследствии – и трехсторонней встрече с участием президента США Дональда Трампа.
  • Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что президент Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин встретятся в течение ближайших двух недель.
  • Агентство Reuters писало, что в американской администрации считают, что встреча президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина может состояться в Венгрии.

Трампроссийско-украинская войнаРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоМужчина спрятался под рясой монаха УПЦ МП, чтобы незаконно пересечь границу
Трамп заверил, что войск США в Украине не будет, а европейские "не проблема"
Лавров заявил, что ни Крым, ни Донбасс никогда не были целью России
В Китае заявили, что поддерживают все усилия для мира в Украине
Зеленский подарил Трампу клюшку для гольфа, а тот ему – ключи
Россияне массированно атаковали Полтавскую область – есть попадания, люди без света
Все новости...
Трамп
Трамп считает, что войска НАТО в Украине не станут проблемой для Путина
Трамп заверил, что войск США в Украине не будет, а европейские "не проблема"
Мстислав Чернов снимал встречу Зеленского и Трампа в Овальном кабинете Белого дома
Последние новости
18:34
хоккейСерьезное усиление: "Сокол" подписал нападающего "Киев Кэпиталз"
18:24
Президент Евросовета назвал приоритетом прекращение огня РФ и пригрозил усилить санкции
18:23
"Королева кетамина" признает себя виновной в продаже убивших Мэттью Перри наркотиков
18:18
Бывшего главу Центральной МСЭК и его подчиненных разоблачили в схеме фиктивных инвалидностей
18:07
Суд продлил Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства
17:55
Дон Кихот в Киеве: УП инициирует сбор средств на создание мозаики в память о Георгии Гонгадзе
17:54
Украина ввела искусственный интеллект в проверку документов
17:42
Трамп говорит, что не звонил Путину в присутствии евролидеров: Это было бы неуважительно
17:37
СМИ: Путин предлагал Трампу встречу с Зеленским в Москве
17:34
Орбану не терпится увидеть вторую встречу Путина и Трампа
Все новости...
Реклама:
Реклама: