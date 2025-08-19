Трамп об обмене территориями: Украина получит "много земли"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина в рамках возможных договоренностей с Россией получит "много земли" и вернет жизнь.

Источник: Трамп в эфире FoxNews, отвечая на вопрос об обсуждении возможного обмена территориями с РФ на встрече в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами

Прямая речь Трампа: "Украина вернет себе жизнь, люди перестанут умирать повсюду. И она получит много земли. Но это война, Россия — мощная военная держава, нравится вам это или нет. Нельзя бросать вызов стране, которая в десять раз больше. Что касается Донбасса — вы все видели карту, он на 79% подконтролен России. Они это понимают".

Предыстория: