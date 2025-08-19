Трамп об обмене территориями: Украина получит "много земли"
Вторник, 19 августа 2025, 16:21
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина в рамках возможных договоренностей с Россией получит "много земли" и вернет жизнь.
Источник: Трамп в эфире FoxNews, отвечая на вопрос об обсуждении возможного обмена территориями с РФ на встрече в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами
Прямая речь Трампа: "Украина вернет себе жизнь, люди перестанут умирать повсюду. И она получит много земли. Но это война, Россия — мощная военная держава, нравится вам это или нет. Нельзя бросать вызов стране, которая в десять раз больше. Что касается Донбасса — вы все видели карту, он на 79% подконтролен России. Они это понимают".
Предыстория:
- 15 августа состоялись переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным.
18 августа президент США Дональд Трамп встретился с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне, после чего заявил, что рассчитывает в максимально сжатые сроки организовать переговоры в формате США-Украина-РФ.
- Зеленский подтвердил, что проходит подготовка сначала к его встрече с правителем России Владимиром Путиным, а впоследствии – и трехсторонней встрече с участием президента США Дональда Трампа.
- Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что президент Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин встретятся в течение ближайших двух недель.
- Агентство Reuters писало, что в американской администрации считают, что встреча президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина может состояться в Венгрии.