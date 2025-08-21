Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Львові є приліт: 1 людина загинула та 2 травмовані – ОВА

Ірина БалачукЧетвер, 21 серпня 2025, 07:52
У Львові є приліт: 1 людина загинула та 2 травмовані – ОВА
Наслідки російського удару по Львову. Фото з Telegram Андрія Садового

У місті Львів зафіксовано приліт на вулиці Олени Степанівни, за попередніми даними, одна людина загинула та ще дві постраждали.

Джерело: міський голова Андрій Садовий та голова ОВА Максим Козицький в Telegram

Пряма мова Садового: "Гучна ніч у Львові. Ворог здійснив комбіновану атаку "Шахедами" та ракетами. Знову, як і місяць тому, прилетіло на вул. Олени Степанівни. Попередньо є постраждалі".

Реклама:

Доповнено: Пізніше голова ОВА Максим Козицький повідомив, що у Львові одна людина загинула та ще дві постраждали.

"За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару БпЛА та крилатими ракетами у Львові одна людина загинула, дві – травмовані", – написав Козицький.

Деталі: За словами Садового, вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків (вікна та дахи).

РЕКЛАМА:

"Усі служби працюють на місці. Також є інформація про загоряння у інших місцях! Перевіряємо! Готуємо комісію з надзвичайних ситуацій", – підсумував мер.

Передісторія:

Львівракетний ударбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, доповненоУ Львові є приліт: 1 людина загинула та 2 травмовані – ОВА
Кличко: У столиці працюють сили ППО
фотоРФ накрила Костянтинівку вогнем "Смерча": влучили по будинках і ринку, є вбиті і поранені
Рада ухвалила зміни до держбюджету і забрала 8 мільярдів гривень у Києва
УПЦ МП закликають відхреститися від РПЦ: інакше – позов про припинення митрополії
Туск проти переговорів Зеленського і Путіна в Угорщині, бо був вже Будапештський меморандум
Усі новини...
Пентагон заявляє, що США відіграватимуть мінімальну роль у гарантіях безпеки України – Politico
Трампа закликають розгорнути американські винищувачі в Румунії для захисту України – The Times
Окупанти атакували Запоріжжя: є пошкодження на промислових обʼєктах
Удар росіян по Мукачеву: 12 постраждалих, вирує пожежа 
Останні новини
08:18
Мир через дипломатію. Чи готові українці до переговорів і на яких умовах
08:07
У США попередили про російські хакерські атаки на критичну інфраструктуру країни
07:52
фото, доповненоУ Львові є приліт: 1 людина загинула та 2 травмовані – ОВА
07:46
Венс: Європа має взяти "левову частку" витрат на гарантії безпеки для України
07:27
Польща підняла винищувачі через російську атаку на Україну
07:18
доповнено, фото Удар росіян по Мукачеву: 12 постраждалих, вирує пожежа 
07:04
Втрати Росії у війні зросли ще 890 солдатів за добу
06:55
Окупанти атакували Запоріжжя: є пошкодження на промислових обʼєктах
06:36
Трамп делегував Рубіо переговори з європейцями щодо гарантій безпеки для України – NYT
05:57
оновленоРосіяни вдарили по підприємству в Мукачево: містян просять закрити вікна і не виходити на вулицю
Усі новини...
Реклама:
Реклама: