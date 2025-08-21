У Львові є приліт: 1 людина загинула та 2 травмовані – ОВА

У місті Львів зафіксовано приліт на вулиці Олени Степанівни, за попередніми даними, одна людина загинула та ще дві постраждали.

Джерело: міський голова Андрій Садовий та голова ОВА Максим Козицький в Telegram

Пряма мова Садового: "Гучна ніч у Львові. Ворог здійснив комбіновану атаку "Шахедами" та ракетами. Знову, як і місяць тому, прилетіло на вул. Олени Степанівни. Попередньо є постраждалі".

Доповнено: Пізніше голова ОВА Максим Козицький повідомив, що у Львові одна людина загинула та ще дві постраждали.

"За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару БпЛА та крилатими ракетами у Львові одна людина загинула, дві – травмовані", – написав Козицький.

Деталі: За словами Садового, вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків (вікна та дахи).

"Усі служби працюють на місці. Також є інформація про загоряння у інших місцях! Перевіряємо! Готуємо комісію з надзвичайних ситуацій", – підсумував мер.

