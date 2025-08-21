Все разделы
Во Львове есть попадание: 1 человек погиб и 3 травмированы – ОВА

Ирина БалачукЧетверг, 21 августа 2025, 07:52
Последствия российского удара по Львову. Фото ГСЧС
Последствия российского удара по Львову. Фото ГСЧС

В городе Львов зафиксировано попадание на улице Елены Степанивны, по предварительным данным, один человек погиб и еще три пострадали. 

Источник: городской голова Андрей Садовый, глава ОВА Максим Козицкий и ГСЧС в Telegram

Прямая речь Садового: "Громкая ночь во Львове. Враг осуществил комбинированную атаку "Шахедами" и ракетами. Снова, как и месяц назад, прилетело на ул. Елены Степанивны. Предварительно есть пострадавшие". 

ФОТО ИЗ TELEGRAM АНДРЕЯ САДОВОГО

Дополнено: Позже глава ОВА Максим Козицкий сообщил, что во Львове один человек погиб и еще два пострадали.

"По предварительным данным, в результате комбинированного удара БпЛА и крылатыми ракетами во Львове один человек погиб, два – травмированы", – написал Козицкий.

 
ФОТО ГСЧС

Детали: По словам Садового, взрывной волной повреждены десятки домов (окна и крыши).

"Все службы работают на месте. Также есть информация о возгораниях в других местах! Проверяем! Готовим комиссию по чрезвычайным ситуациям", – подытожил мэр. 

 
ФОТО ГСЧС

Обновлено: Еще позже Козицкий добавил, что количество пострадавших возросло до трех.

"В результате ночной комбинированной атаки врага по Львову повреждены 26 жилых домов, 1 детский сад, административные здания предприятия и судебной администрации. На данный момент установлено, что в отселении нуждаются жители 11 квартир", – отметил глава ОВА.

 
ФОТО ГСЧС

В ГСЧС уточнили, что попадания во Львове зафиксировали в нескольких районах.

"Повреждены частные дома, нежилые здания и транспортные средства. Возникли пожары. К сожалению, в результате атаки погиб один человек", – сообщили в ГСЧС. 

 
ФОТО ГСЧС

Предыстория:

Львовракетный ударбеспилотники
