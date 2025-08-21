Во Львове есть попадание: 1 человек погиб и 3 травмированы – ОВА
В городе Львов зафиксировано попадание на улице Елены Степанивны, по предварительным данным, один человек погиб и еще три пострадали.
Источник: городской голова Андрей Садовый, глава ОВА Максим Козицкий и ГСЧС в Telegram
Прямая речь Садового: "Громкая ночь во Львове. Враг осуществил комбинированную атаку "Шахедами" и ракетами. Снова, как и месяц назад, прилетело на ул. Елены Степанивны. Предварительно есть пострадавшие".
Дополнено: Позже глава ОВА Максим Козицкий сообщил, что во Львове один человек погиб и еще два пострадали.
"По предварительным данным, в результате комбинированного удара БпЛА и крылатыми ракетами во Львове один человек погиб, два – травмированы", – написал Козицкий.
Детали: По словам Садового, взрывной волной повреждены десятки домов (окна и крыши).
"Все службы работают на месте. Также есть информация о возгораниях в других местах! Проверяем! Готовим комиссию по чрезвычайным ситуациям", – подытожил мэр.
Обновлено: Еще позже Козицкий добавил, что количество пострадавших возросло до трех.
"В результате ночной комбинированной атаки врага по Львову повреждены 26 жилых домов, 1 детский сад, административные здания предприятия и судебной администрации. На данный момент установлено, что в отселении нуждаются жители 11 квартир", – отметил глава ОВА.
В ГСЧС уточнили, что попадания во Львове зафиксировали в нескольких районах.
"Повреждены частные дома, нежилые здания и транспортные средства. Возникли пожары. К сожалению, в результате атаки погиб один человек", – сообщили в ГСЧС.
Предыстория:
- Ночью 21 августа Воздушные силы сообщили об атаке российских дронов и взлете МиГ-31К с аэродрома в РФ. В воздухе фиксировали скоростные цели.
- Впоследствии стало известно, что россияне нанесли удар по территории одного из предприятий Мукачево Закарпатской области, 12 человек пострадали. Городские власти призвали жителей плотно закрывать окна и без крайней необходимости не выходить на улицу.