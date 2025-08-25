Усі розділи
Російська омбудсменка заявила про зустріч з українським представником в Білорусі

Іван Д'яконовПонеділок, 25 серпня 2025, 02:40
Фото: Тетяна Москалькова

Російська омбудсменка Тетяна Москалькова заявила, що провела переговори з представником офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Білорусі.

Джерело: Москалькова в Telegram

Деталі: За словами Москалькової, зустріч відбулася за сприяння білоруської сторони. Під час переговорів нібито обговорювалися питання возз’єднання сімей, відвідування військовополонених і формування їм посилок. Сторони також нібито обмінялися листами від полонених для своїх родичів.

Інших подробиць про зміст розмови або результати домовленостей Москалькова не надала. Українська сторона наразі офіційно не коментувала факт зустрічі.

Передісторія:

  • У День Незалежності відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. 
  • Серед звільнених: представники практично всіх сил оборони – десантно-штурмових, повітряних, військово-морських, територіальної оборони, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Всі вони належать до рядового та сержантського складу.
  • Також у рамках 68-го обміну визволили восьмеро цивільних громадян. Більшість із них перебували у полоні ще з 2022 року.
  • З полону повернулися двоє українських журналістів – Дмитро Хилюк та Марк Каліуш, яких російські окупанти незаконно утримували з 2022 та 2023 років.
  • Також серед визволених цивільних – медик батальйону "Госпітальєри" Сергій Ковальов, який рятував життя захисників та мирних жителів під час облоги "Азовсталі", а також колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко, що відмовився співпрацювати з окупантами.

