Російська омбудсменка заявила про зустріч з українським представником в Білорусі

Російська омбудсменка Тетяна Москалькова заявила, що провела переговори з представником офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Білорусі.

Джерело: Москалькова в Telegram

Деталі: За словами Москалькової, зустріч відбулася за сприяння білоруської сторони. Під час переговорів нібито обговорювалися питання возз’єднання сімей, відвідування військовополонених і формування їм посилок. Сторони також нібито обмінялися листами від полонених для своїх родичів.

Інших подробиць про зміст розмови або результати домовленостей Москалькова не надала. Українська сторона наразі офіційно не коментувала факт зустрічі.

Передісторія: