Російська омбудсменка заявила про зустріч з українським представником в Білорусі
Понеділок, 25 серпня 2025, 02:40
Російська омбудсменка Тетяна Москалькова заявила, що провела переговори з представником офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Білорусі.
Джерело: Москалькова в Telegram
Деталі: За словами Москалькової, зустріч відбулася за сприяння білоруської сторони. Під час переговорів нібито обговорювалися питання возз’єднання сімей, відвідування військовополонених і формування їм посилок. Сторони також нібито обмінялися листами від полонених для своїх родичів.
Реклама:
Інших подробиць про зміст розмови або результати домовленостей Москалькова не надала. Українська сторона наразі офіційно не коментувала факт зустрічі.
Передісторія:
- У День Незалежності відбувся обмін полоненими між Україною та Росією.
- Серед звільнених: представники практично всіх сил оборони – десантно-штурмових, повітряних, військово-морських, територіальної оборони, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Всі вони належать до рядового та сержантського складу.
- Також у рамках 68-го обміну визволили восьмеро цивільних громадян. Більшість із них перебували у полоні ще з 2022 року.
- З полону повернулися двоє українських журналістів – Дмитро Хилюк та Марк Каліуш, яких російські окупанти незаконно утримували з 2022 та 2023 років.
- Також серед визволених цивільних – медик батальйону "Госпітальєри" Сергій Ковальов, який рятував життя захисників та мирних жителів під час облоги "Азовсталі", а також колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко, що відмовився співпрацювати з окупантами.