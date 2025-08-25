Российский омбудсмен заявила о встрече с украинским представителем в Беларуси
Понедельник, 25 августа 2025, 02:40
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что провела переговоры с представителем офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Беларуси.
Источник: Москалькова в Telegram
Детали: По словам Москальковой, встреча состоялась при содействии белорусской стороны. Во время переговоров якобы обсуждались вопросы воссоединения семей, посещения военнопленных и формирования им посылок. Стороны также якобы обменялись письмами от пленных для своих родственников.
Других подробностей о содержании разговора или результатах договоренностей Москалькова не предоставила. Украинская сторона пока официально не комментировала факт встречи.
Предыстория:
- В День Независимости состоялся обмен пленными между Украиной и Россией.
- Среди освобожденных: представители практически всех сил обороны – десантно-штурмовых, воздушных, военно-морских, территориальной обороны, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Все они относятся к рядовому и сержантскому составу.
- Также в рамках 68-го обмена освободили восемь гражданских лиц. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года.
- Из плена вернулись два украинских журналиста – Дмитрий Хилюк и Марк Калиуш, которых российские оккупанты незаконно удерживали с 2022 и 2023 годов.
- Также среди освобожденных гражданских – медик батальона "Госпитальеры" Сергей Ковалев, который спасал жизни защитников и мирных жителей во время осады "Азовстали", а также бывший городской голова Херсона Владимир Николаенко, отказавшийся сотрудничать с оккупантами.