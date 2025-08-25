Российский омбудсмен заявила о встрече с украинским представителем в Беларуси

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что провела переговоры с представителем офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Беларуси.

Источник: Москалькова в Telegram

Детали: По словам Москальковой, встреча состоялась при содействии белорусской стороны. Во время переговоров якобы обсуждались вопросы воссоединения семей, посещения военнопленных и формирования им посылок. Стороны также якобы обменялись письмами от пленных для своих родственников.

Реклама:

Других подробностей о содержании разговора или результатах договоренностей Москалькова не предоставила. Украинская сторона пока официально не комментировала факт встречи.

Предыстория: