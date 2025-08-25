Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российский омбудсмен заявила о встрече с украинским представителем в Беларуси

Иван ДьяконовПонедельник, 25 августа 2025, 02:40
Российский омбудсмен заявила о встрече с украинским представителем в Беларуси
Фото: Татьяна Москалькова

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что провела переговоры с представителем офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Беларуси.

Источник: Москалькова в Telegram

Детали: По словам Москальковой, встреча состоялась при содействии белорусской стороны. Во время переговоров якобы обсуждались вопросы воссоединения семей, посещения военнопленных и формирования им посылок. Стороны также якобы обменялись письмами от пленных для своих родственников.

Реклама:

Других подробностей о содержании разговора или результатах договоренностей Москалькова не предоставила. Украинская сторона пока официально не комментировала факт встречи.

Предыстория:

  • В День Независимости состоялся обмен пленными между Украиной и Россией.
  • Среди освобожденных: представители практически всех сил обороны – десантно-штурмовых, воздушных, военно-морских, территориальной обороны, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Все они относятся к рядовому и сержантскому составу.
  • Также в рамках 68-го обмена освободили восемь гражданских лиц. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года.
  • Из плена вернулись два украинских журналиста – Дмитрий Хилюк и Марк Калиуш, которых российские оккупанты незаконно удерживали с 2022 и 2023 годов.
  • Также среди освобожденных гражданских – медик батальона "Госпитальеры" Сергей Ковалев, который спасал жизни защитников и мирных жителей во время осады "Азовстали", а также бывший городской голова Херсона Владимир Николаенко, отказавшийся сотрудничать с оккупантами.

омбудсменпленныеБеларусьроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Сибига ответил главе МИД Венгрии: "Не нужно указывать украинскому президенту, что ему делать"
Глава МИД Венгрии возмутился заявлением Зеленского о "Дружбе"
видеоГУР и Третья штурмовая освободили Новомихайловку в Донецкой области
Венс заявил, что война в Украине может завершиться в течение шести месяцев
фотоИз российского плена вернули журналиста Хилюка
видеоИз российского плена освободили бывшего мэра Херсона
Все новости...
омбудсмен
"Отменить особый статус русского": языковая омбудсменка рассказала о первых шагах в должности
Кабмин назначил нового языкового омбудсмена
Лубинец выдал неизвестное расследование за отчет ООН по теракту в Оленовке, потом извинился
Последние новости
02:40
Российский омбудсмен заявила о встрече с украинским представителем в Беларуси
02:00
В Таиланде арестовали гражданина Южной Кореи за отмывание $50 млн через криптовалюту
01:18
Россияне нанесли массированный удар дронами по Сумам: более 10 попаданий, горят дома
01:00
Украина должна получить гарантии безопасности, очень близкие к членству в НАТО – глава МИД Германии
00:13
Сибига ответил главе МИД Венгрии: "Не нужно указывать украинскому президенту, что ему делать"
23:53
Россияне убили жительницу Купянска, еще две пострадали
23:09
гимнастикаУкраина во второй раз в истории выиграла золото групповых упражнений на чемпионате мира
22:58
Часть Сумского района осталась без света из-за ударов РФ по инфраструктуре
22:27
Необычная история кетчупа: как несколько веков назад томатами "лечили" диарею и проблемы с пищеварением
22:22
Враг больше всего атаковал на Покровском и Новопавловском направлениях – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: