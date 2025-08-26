В Росії арештували ще одного генерала: за підозрою в розкраданні понад 57 млн рублів

Ексначальник 9-го Лікувально-діагностичного центру Міноборони Росії генерал-майор Костянтин Кувшинов з кінця квітня 2025 року перебуває в СІЗО за кримінальною справою про шахрайство в особливо великому розмірі.

Джерело: "Медіазона" з посиланням на картку на сайті московських судів, ТАСС

Деталі: Згідно з матеріалами справи, Кувшинову інкримінують розкрадання понад 57 млн рублів (410 тисяч у доларовому еквіваленті -ред.). Слідство вважає, що в 2022 році лікувальний центр Міноборони уклав держконтракти з компаніями "Дельрус" і "ТДА-Сервіс" на поставку медичного обладнання, вартість якого виявилася завищеною.

На початку червня військові слідчі повідомили про порушення кримінальних справ про шахрайство проти заступника начальника продажів "Дельруса" Ігоря Ігнатова і комерційного директора "ТДА-Сервіс" Олександра Хоцина. Першого менеджера суд відправив до СІЗО, другого — під домашній арешт.

Генерал-майор Костянтин Кувшинов очолював 9-й Лікувально-діагностичний центр Міноборони, який знаходиться в Москві, з лютого 2019-го по травень 2025 року. До цього він очолював Головний центр військово-лікарської експертизи відомства.

