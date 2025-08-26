В России арестован еще один генерал: по подозрению в хищении более 57 млн рублей
Экс-начальник 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генерал-майор Константин Кувшинов с конца апреля 2025 года находится в СИЗО по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Источник: "Медиазона" со ссылкой на карточку на сайте московских судов, ТАСС
Детали: Согласно материалам дела, Кувшинову вменяют хищение более 57 млн рублей (410 тысяч в долларовом эквиваленте - ред.). Следствие считает, что в 2022 году лечебный центр Минобороны заключил госконтракты с компаниями "Дельрус" и "ТДА-Сервис" на поставку медицинского оборудования, стоимость которого оказалась завышена.
В начале июня военные следователи сообщили о возбуждении уголовных дел о мошенничестве против заместителя начальника продаж "Дельруса" Игоря Игнатова и коммерческого директора "ТДА-Сервис" Александра Хоцина. Первого менеджера суд отправил в СИЗО, второго — под домашний арест.
Генерал-майор Константин Кувшинов возглавлял 9-й Лечебно-диагностический центр Минобороны, который находится в Москве, с февраля 2019-го по май 2025 года. До этого он возглавлял Главный центр военно-врачебной экспертизы ведомства.
Предыстория:
- В сентябре 2023 года стало известно, что в России взяли под стражу командира 1-й армии ПВО-ПРО особого назначения, которая прикрывает Москву от ударов с воздуха, генерал-майора Константина Огиенко — он фигурировал в деле о взятке.
- Бывшего командира 58-й армии РФ генерал-майора Ивана Попова задержали и арестовали в России в мае 2024 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
- В июле 2024 года ФСБ России арестовала бывшего заместителя министра обороны РФ, генерала армии Дмитрия Булгакова по делу о коррупции.