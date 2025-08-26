В России арестован еще один генерал: по подозрению в хищении более 57 млн рублей

Экс-начальник 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генерал-майор Константин Кувшинов с конца апреля 2025 года находится в СИЗО по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Источник: "Медиазона" со ссылкой на карточку на сайте московских судов, ТАСС

Детали: Согласно материалам дела, Кувшинову вменяют хищение более 57 млн рублей (410 тысяч в долларовом эквиваленте - ред.). Следствие считает, что в 2022 году лечебный центр Минобороны заключил госконтракты с компаниями "Дельрус" и "ТДА-Сервис" на поставку медицинского оборудования, стоимость которого оказалась завышена.

В начале июня военные следователи сообщили о возбуждении уголовных дел о мошенничестве против заместителя начальника продаж "Дельруса" Игоря Игнатова и коммерческого директора "ТДА-Сервис" Александра Хоцина. Первого менеджера суд отправил в СИЗО, второго — под домашний арест.

Генерал-майор Константин Кувшинов возглавлял 9-й Лечебно-диагностический центр Минобороны, который находится в Москве, с февраля 2019-го по май 2025 года. До этого он возглавлял Главный центр военно-врачебной экспертизы ведомства.

