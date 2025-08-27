Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне вынесли мирное предложение по Донецкой области – Уиткофф

Ирина БалачукСреда, 27 августа 2025, 09:55
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Фото Getty images
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Фото Getty images

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия в вопросе прекращения своей войны против Украины вынесла на обсуждение свое "мирное предложение" по Донецкой области.

Источник: Уиткофф в интервью Fox News, отвечая на вопрос журналиста, кто больше ответственен за продолжение войны – Россия или Украина

Прямая речь спецпредставителя Трампа: "Ми имеем две сложные стороны здесь. Президент (Трамп – ред.) сказал, что он расстроен из-за России в определенных аспектах, но он также расстроен из-за Украины в определенных аспектах. Но я снова подчеркну, что никто не сделал больше для того, чтобы приблизить эти стороны друг к другу и к соглашению, чем президент.

Реклама:

Россияне положили свое мирное предложение на стол. Оно включает Донецк (американцы под этим словом чаще понимают всю область, а не город – ред.). Возможно, это не то, что украинцы смогут принять".

Детали: Он не уточнил, ни что именно предусматривает это предложение россиян, ни когда его подали, а лишь в очередной раз повторил, что "никто и никогда не достигал такого прогресса в этом вопросе", как президент США Дональд Трамп.

Уиткофф также заявил, что на этой неделе встретится с представителями Украины в Нью-Йорке.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

СШАроссийско-украинская войнаРосcияДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Росія завдала значних ушкоджень газотранспортній інфраструктурі на Полтавщині
Россияне вынесли мирное предложение по Донецкой области – Уиткофф
ГПСУ: Для выезда за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет потребуется военно-учетный документ
фото, обновлено Оккупанты атаковали Херсон – убили человека и ранили еще троих
Уиткофф заявил о встрече с представителями Украины на этой неделе
Трамп пообещал "экономическую войну" против России, если она будет избегать переговоров
Все новости...
Россияне массированно атаковали Полтавщину: пострадало энергетическое предприятие
Западные партнеры обсуждают три уровня обороны Украины после войны – FT
На магистральном нефтепроводе "Рязань-Москва" произошел мощный взрыв – источники
Россияне ударили "Шахедом" по Чернигову: бушует пожар, 2 пострадавших – ГВА
Последние новости
14:15
фотоВ Карпатах на границе с Румынией нашли скелет человека и документы 36-летнего мужчины
14:05
Счетная палата назвала риски выполнения госбюджета
14:02
У Путина заявили, что хотят тайно вести переговоры с США о гарантиях безопасности для Украины
13:57
"Кейпоп-охотницы на демонов" стал самым популярным фильмом за всю историю Netflix
13:48
В Польше готовят альтернативный проект закона об ограничении помощи украинцам
13:48
Gemini получил возможность детального редактирования изображений
13:40
От Йокича и Дончича до Шенгюна и Янниса: десятка главных звезд Евробаскета-2025
13:22
В годовщину дня рождения Ивана Франко умер его правнук Петр
13:20
Ненадлежащее оформление работников: налоговая рассказала, сколько штрафов выписала
13:13
Российский FPV-дрон попал в гражданское авто в Купянске, ранены супруги 
Все новости...
Реклама:
Реклама: