Россияне вынесли мирное предложение по Донецкой области – Уиткофф
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия в вопросе прекращения своей войны против Украины вынесла на обсуждение свое "мирное предложение" по Донецкой области.
Источник: Уиткофф в интервью Fox News, отвечая на вопрос журналиста, кто больше ответственен за продолжение войны – Россия или Украина
Прямая речь спецпредставителя Трампа: "Ми имеем две сложные стороны здесь. Президент (Трамп – ред.) сказал, что он расстроен из-за России в определенных аспектах, но он также расстроен из-за Украины в определенных аспектах. Но я снова подчеркну, что никто не сделал больше для того, чтобы приблизить эти стороны друг к другу и к соглашению, чем президент.
Россияне положили свое мирное предложение на стол. Оно включает Донецк (американцы под этим словом чаще понимают всю область, а не город – ред.). Возможно, это не то, что украинцы смогут принять".
Детали: Он не уточнил, ни что именно предусматривает это предложение россиян, ни когда его подали, а лишь в очередной раз повторил, что "никто и никогда не достигал такого прогресса в этом вопросе", как президент США Дональд Трамп.
Уиткофф также заявил, что на этой неделе встретится с представителями Украины в Нью-Йорке.
Предыстория:
- Дональд Трамп после встречи с Путиным 15 августа на Аляске заявил, что договорился с главой Кремля об обмене территориями и "Зеленский должен это принять".
- СМИ стало известно, что Трамп якобы заявил Украине и европейцам, что Путин хочет сразу говорить об условиях завершения войны, а не о паузе в боевых действиях, и Трамп считает, что это было бы лучше.
- По данным Bloomberg, во время разговора с европейскими лидерами и Зеленским Трамп заявил, что Путин продолжает требовать выхода украинских войск со всей территории Донецкой и Луганской областей, однако готов заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях. Зеленский откинул эти требования.
- Агентство Reuters опубликовало требования о прекращении войны, которые Путин выдвинул на Аляске во время встречи с Трампом.
- В конце августа американский президент Дональд Трамп заявил, что США начнут против России "экономическую войну", если она будет избегать переговоров о прекращении войны РФ против Украины.
- Также Трамп заявил, что Штаты продолжают поставки вооружений союзникам Вашингтона по НАТО, которые сейчас оказывают военную помощь Украине.