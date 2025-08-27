Россияне вынесли мирное предложение по Донецкой области – Уиткофф

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия в вопросе прекращения своей войны против Украины вынесла на обсуждение свое "мирное предложение" по Донецкой области.

Источник: Уиткофф в интервью Fox News, отвечая на вопрос журналиста, кто больше ответственен за продолжение войны – Россия или Украина

Прямая речь спецпредставителя Трампа: "Ми имеем две сложные стороны здесь. Президент (Трамп – ред.) сказал, что он расстроен из-за России в определенных аспектах, но он также расстроен из-за Украины в определенных аспектах. Но я снова подчеркну, что никто не сделал больше для того, чтобы приблизить эти стороны друг к другу и к соглашению, чем президент.

Россияне положили свое мирное предложение на стол. Оно включает Донецк (американцы под этим словом чаще понимают всю область, а не город – ред.). Возможно, это не то, что украинцы смогут принять".

Детали: Он не уточнил, ни что именно предусматривает это предложение россиян, ни когда его подали, а лишь в очередной раз повторил, что "никто и никогда не достигал такого прогресса в этом вопросе", как президент США Дональд Трамп.

Уиткофф также заявил, что на этой неделе встретится с представителями Украины в Нью-Йорке.

Предыстория: