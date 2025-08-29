Дронова атака спричинила пожежу біля виноробні Путіна під Геленджиком

У районі села Криниця під Геленджиком у Краснодарському краї РФ після падіння уламків безпілотника спалахнув ліс. Один з осередків загоряння знаходиться менш ніж за кілометр від виноробні "Криниця", яку пов’язують з лідером Росії Володимиром Путіним.

Джерело: The Insider, "Важные истории", "Агентство" губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв

Деталі: Зазначається, що про пожежу місцева влада повідомила вранці 28 серпня.

Реклама:

фото: The Insider

Станом на ранок 29 серпня площа вогню зросла до 41,5 гектара. "Агентство" повідомило, що село Криниця розташоване лише за 10 км від палацу Путіна на мисі Ідокопас.

фото: The Insider

"Важные истории" додають, що осередок загоряння може бути в 3-4 км від резиденції. Губернатор Краснодарського краю заявив, що пожежу гасять понад 330 людей, працює близько 80 одиниць техніки, а також вертоліт і літак МНС Росії.

Повідомляється, що у фільмі ФБК про "палац Путіна" виноробня "Криниця" згадувалася під назвою "Старый Прованс" – для неї закуповували, зокрема, позолочені італійські туалетні йоршики.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

28 серпня російська влада заявила про атаку безпілотників на кілька регіонів РФ, місцеві жителі повідомляють про пожежі на двох нафтопереробних заводах і залізничному вузлі.

Нагадаємо: