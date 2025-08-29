Дронова атака спричинила пожежу біля виноробні Путіна під Геленджиком
У районі села Криниця під Геленджиком у Краснодарському краї РФ після падіння уламків безпілотника спалахнув ліс. Один з осередків загоряння знаходиться менш ніж за кілометр від виноробні "Криниця", яку пов’язують з лідером Росії Володимиром Путіним.
Джерело: The Insider, "Важные истории", "Агентство" губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв
Деталі: Зазначається, що про пожежу місцева влада повідомила вранці 28 серпня.
Станом на ранок 29 серпня площа вогню зросла до 41,5 гектара. "Агентство" повідомило, що село Криниця розташоване лише за 10 км від палацу Путіна на мисі Ідокопас.
"Важные истории" додають, що осередок загоряння може бути в 3-4 км від резиденції. Губернатор Краснодарського краю заявив, що пожежу гасять понад 330 людей, працює близько 80 одиниць техніки, а також вертоліт і літак МНС Росії.
Повідомляється, що у фільмі ФБК про "палац Путіна" виноробня "Криниця" згадувалася під назвою "Старый Прованс" – для неї закуповували, зокрема, позолочені італійські туалетні йоршики.
Передісторія:
- 28 серпня російська влада заявила про атаку безпілотників на кілька регіонів РФ, місцеві жителі повідомляють про пожежі на двох нафтопереробних заводах і залізничному вузлі.
Нагадаємо:
- 19 січня 2021 року, на наступний день після затримання Олексія Навального в Росії, його "Фонд боротьби з корупцією" опублікував розслідування про палац нібито президента Володимира Путіна під Геленджиком і про його жінок.
- За даними ФБК, палац будували й утримують держкомпанії Роснефть і Транснефть, очолювані друзями Путіна. Офіційна площа палацу – 17 691 м.кв, а площа ділянки під палацовим комплексом – 68 га, але насправді територія нібито в 100 разів більша, а до неї ще прилягає 7000 га ФСБ. У вересні 2020 року комплекс було передано в оренду до 2068 року.
- Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив на це, що нічого нового в відео не представлено: "ця тема була вкинута роки 3-4 тому", але ці будівлі не є власністю президента РФ. Пєсков також запевнив, що палацом у Геленджику Путін навіть не користується.
- Сам Путін також запевнив, що палац у Геленджику йому ніколи не належав