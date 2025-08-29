Усі розділи
Дронова атака спричинила пожежу біля виноробні Путіна під Геленджиком

Анастасія ПроцП'ятниця, 29 серпня 2025, 11:30
Дронова атака спричинила пожежу біля виноробні Путіна під Геленджиком
ПОЖЕЖА В ГЕЛЕНДЖИКУ. ФОТО: ВЕНІАМІН КОНДРАТЬЇВ

У районі села Криниця під Геленджиком у Краснодарському краї РФ після падіння уламків безпілотника спалахнув ліс. Один з осередків загоряння знаходиться менш ніж за кілометр від виноробні "Криниця", яку пов’язують з лідером Росії Володимиром Путіним.

Джерело: The Insider, "Важные истории", "Агентство" губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв 

Деталі: Зазначається, що про пожежу місцева влада повідомила вранці 28 серпня.

фото: The Insider

Станом на ранок 29 серпня площа вогню зросла до 41,5 гектара. "Агентство" повідомило, що село Криниця розташоване лише за 10 км від палацу Путіна на мисі Ідокопас. 

 
фото: The Insider

"Важные истории" додають, що осередок загоряння може бути в 3-4 км від резиденції. Губернатор Краснодарського краю заявив, що пожежу гасять понад 330 людей, працює близько 80 одиниць техніки, а також вертоліт і літак МНС Росії.

Повідомляється, що у фільмі ФБК про "палац Путіна" виноробня "Криниця" згадувалася під назвою "Старый Прованс" – для неї закуповували, зокрема, позолочені італійські туалетні йоршики.

Передісторія:

  • 28 серпня російська влада заявила про атаку безпілотників на кілька регіонів РФ, місцеві жителі повідомляють про пожежі на двох нафтопереробних заводах і залізничному вузлі.

Нагадаємо:

  • 19 січня 2021 року, на наступний день після затримання Олексія Навального в Росії, його "Фонд боротьби з корупцією" опублікував розслідування про палац нібито президента Володимира Путіна під Геленджиком і про його жінок.
  • За даними ФБК, палац будували й утримують держкомпанії Роснефть і Транснефть, очолювані друзями Путіна. Офіційна площа палацу – 17 691 м.кв, а площа ділянки під палацовим комплексом – 68 га, але насправді територія нібито в 100 разів більша, а до неї ще прилягає 7000 га ФСБ. У вересні 2020 року комплекс було передано в оренду до 2068 року.
  • Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив на це, що нічого нового в відео не представлено: "ця тема була вкинута роки 3-4 тому", але ці будівлі не є власністю президента РФ. Пєсков також запевнив, що палацом у Геленджику Путін навіть не користується.
  • Сам Путін також запевнив, що палац у Геленджику йому ніколи не належав

Росіябезпілотники
