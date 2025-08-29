Все разделы
Дроновая атака вызвала пожар возле винодельни Путина под Геленджиком

Анастасия ПроцПятница, 29 августа 2025, 11:30
Дроновая атака вызвала пожар возле винодельни Путина под Геленджиком
ПОЖАР В ГЕЛЕНДЖИКЕ. ФОТО: ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ

В районе села Криница под Геленджиком в Краснодарском крае РФ после падения обломков беспилотника загорелся лес. Один из очагов возгорания находится менее чем в километре от винодельни "Колодец", которую связывают с лидером России Владимиром Путиным.

Источник: The Insider, "Важные истории", "Агентство" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 

Детали: Отмечается, что о пожаре местные власти сообщили утром 28 августа.

фото: The Insider

По состоянию на утро 29 августа площадь огня выросла до 41,5 гектара. "Агентство" сообщило, что село Криница расположено всего в 10 км от дворца Путина на мысе Идокопас. 

 
фото: The Insider

"Важные истории" добавляют, что очаг возгорания может быть в 3-4 км от резиденции. Губернатор Краснодарского края заявил, что пожар тушат более 330 человек, работает около 80 единиц техники, а также вертолет и самолет МЧС России.

Сообщается, что в фильме ФБК о "дворце Путина" винодельня "Колодец" упоминалась под названием "Старый Прованс" - для нее закупали, в частности, позолоченные итальянские туалетные ершики.

Предыстория: 

28 августа российские власти заявили об атаке беспилотников на несколько регионов РФ, местные жители сообщают о пожарах на двух нефтеперерабатывающих заводах и железнодорожном узле.

Напомним:

  • 19 января 2021 года, на следующий день после задержания Навального в России, его "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовал расследование о дворце якобы президента Владимира Путина под Геленджиком и его женщинах.
  • По данным ФБК, дворец строили и содержат госкомпании Роснефть и Транснефть, возглавляемые друзьями Путина. Официальная площадь дворца - 17 691 м.кв, а площадь участка под дворцовым комплексом - 68 га, но на самом деле территория якобы в 100 раз больше, а к ней еще прилегает 7000 га ФСБ. В сентябре 2020 года комплекс был передан в аренду до 2068 года.
  • Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил на это, что ничего нового в видео не представлено:  "эта тема была вброшена года 3-4 тому назад", но данное здание не является собственностью президента РФ. Песков также заверил, что дворцом в Геленджике Путин даже не пользуется.
  • Сам Путин также заверил, что дворец в Геленджике ему никогда не принадлежал.

Росcиябеспилотники
