Дроновая атака вызвала пожар возле винодельни Путина под Геленджиком

В районе села Криница под Геленджиком в Краснодарском крае РФ после падения обломков беспилотника загорелся лес. Один из очагов возгорания находится менее чем в километре от винодельни "Колодец", которую связывают с лидером России Владимиром Путиным.

Источник: The Insider, "Важные истории", "Агентство" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Детали: Отмечается, что о пожаре местные власти сообщили утром 28 августа.

Реклама:

фото: The Insider

По состоянию на утро 29 августа площадь огня выросла до 41,5 гектара. "Агентство" сообщило, что село Криница расположено всего в 10 км от дворца Путина на мысе Идокопас.

фото: The Insider

"Важные истории" добавляют, что очаг возгорания может быть в 3-4 км от резиденции. Губернатор Краснодарского края заявил, что пожар тушат более 330 человек, работает около 80 единиц техники, а также вертолет и самолет МЧС России.

Сообщается, что в фильме ФБК о "дворце Путина" винодельня "Колодец" упоминалась под названием "Старый Прованс" - для нее закупали, в частности, позолоченные итальянские туалетные ершики.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

28 августа российские власти заявили об атаке беспилотников на несколько регионов РФ, местные жители сообщают о пожарах на двух нефтеперерабатывающих заводах и железнодорожном узле.

Напомним: