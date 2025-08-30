Усі розділи
Буданов: З 12 вересня Росія готує "шалену хвилю" дезінформації

Ольга КацімонСубота, 30 серпня 2025, 13:23
Буданов: З 12 вересня Росія готує шалену хвилю дезінформації

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що під час майбутніх російсько-білоруських навчань "Захід-2025", активна фаза яких стартує 12 вересня, очікується масована інформаційна атака.

Джерело: заява Буданова під час міжнародного форуму "Інформаційна війна: від спротиву до стійкості"

Пряма мова: "З 12 вересня буде просто шалена хвиля інформаційного загострення. Вкиди будуть йти абсолютно з усіх боків. Відсотків 90 там будуть російські, 10, на жаль, інші. Буде нагнітатися істерія".

Деталі: За його словами, ці навчання у військовій та військово-політичній площині мають на меті відпрацювання маневрів на західному напрямі театру воєнних дій.

Пряма мова: "Вони будуть розігрувати певні елементи війни майбутньої вже. Це не по Україні. Тут … символ і знак для, перш за все, європейських країн, найперше якраз для балтійських країн".

Деталі: Буданов підкреслив, що з початком активної фази цих навчань країни Балтії потраплять під серйозний інформаційний тиск, що буде супроводжуватися всілякими вкидами та провокаціями.

Упродовж 12-16 вересня на території Білорусі відбудуться спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2025". Очікується, що в маневрах візьмуть участь понад 13 тисяч військовослужбовців.

Що цьому передувало:

  • У Білорусі 13 серпня заявили, що на навчаннях з РФ складуть план застосування ядерної зброї та "Орєшніка".
  • У квітні президент Володимир Зеленський заявляв, що влітку 2025 року Росія може до чогось готуватися у Білорусі, прикриваючись військовими навчаннями.
  • У лютому Зеленський казав, що Росія планує в 2025 році підготувати для посилення Білоруського напрямку 15 дивізій чисельністю 100-150 тисяч військових.

