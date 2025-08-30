Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Буданов: С 12 сентября Россия готовит "безумную волну" дезинформации

Ольга КацимонСуббота, 30 августа 2025, 13:23
Буданов: С 12 сентября Россия готовит безумную волну дезинформации

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что во время предстоящих российско-белорусских учений "Запад-2025", активная фаза которых стартует 12 сентября, ожидается масштабная информационная атака.

Источник: заявление Буданова на международном форуме "Информационная война: от сопротивления к устойчивости".

Прямая речь: "С 12 сентября будет просто безумная волна информационного обострения. Вбросы будут идти абсолютно со всех сторон. Процентов 90 там будут российские, 10, к сожалению, другие. Будет нагнетаться истерия".

Реклама:

Детали: По его словам, эти учения в военной и военно-политической плоскости имеют целью отработку маневров на западном направлении театра военных действий.

Прямая речь: "Они будут разыгрывать определённые элементы будущей войны уже. Это не по Украине. Здесь … символ и знак для, прежде всего, европейских стран, в первую очередь именно для балтийских стран".

Детали: Буданов подчеркнул, что с началом активной фазы этих учений страны Балтии окажутся под серьёзным информационным давлением, которое будет сопровождаться всевозможными вбросами и провокациями.

РЕКЛАМА:

С 12 по 16 сентября на территории Беларуси пройдут совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2025". Ожидается, что в манёврах примут участие более 13 тысяч военнослужащих.

Что этому предшествовало:

  • В Беларуси 13 августа заявили, что на учениях с РФ составят план применения ядерного оружия и "Орёшника".
  • В апреле президент Владимир Зеленский заявлял, что летом 2025 года Россия может к чему-то готовиться в Беларуси, прикрываясь военными учениями.
  • В феврале Зеленский говорил, что Россия планирует в 2025 году подготовить для усиления Белорусского направления 15 дивизий численностью 100-150 тысяч военных.

ГУРБудановРосcиядезинформация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Во Львове убили Парубия
фотоЗеленский: Время, отведенное на подготовку встречи лидеров, Москва использовала для ударов
Каллас: Замороженные активы нельзя возвращать РФ без репараций
фото, видеоУкраина нанесла удар по НПЗ в Краснодарском крае и Самарской области – Генштаб
Мерц: Россия ежедневно атакует инфраструктуру Германии и дестабилизирует страну
дополнено, видеоРоссияне нанесли массированный удар по Запорожью: один человек погиб, 22 ранены
Все новости...
ГУР
Бойцы ГУР поразили в Крыму российскую РЛС из состава комплекса С-400
На узловой железнодорожной станции Тверь прогремел взрыв – источник
Воины ГУР поразили в Азовском море носитель крылатых ракет "Калибр"
Последние новости
14:04
Литва усиливает охрану границы с РФ и Беларусью барьерами на дорогах
13:55
ОГП показал фото убитого Парубия, объявлена спецоперация "Сирена"
13:51
Неконтактное перуанское племя заметили в соседней деревне: контакты с чужаками угрожают их жизни
13:46
футбол18-летний украинец Попов забил гол во втором матче подряд в итальянской Серии В
13:34
Германия стала крупнейшим покупателем украинских замороженных овощей
13:23
Буданов: С 12 сентября Россия готовит "безумную волну" дезинформации
13:19
За замечание – удары ножом в живот: в Киеве за нападение на женщину осудили 52-летнего мужчину
13:12
Во Франции водитель после ссоры наехал на людей: есть погибший и раненые
12:46
В первой половине 2025 года развелось более 50 тысяч пар украинцев: большинство – через суды
12:43
Эстония настаивает на конфискации замороженных активов России и передаче средств Украине
Все новости...
Реклама:
Реклама: