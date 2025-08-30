Буданов: С 12 сентября Россия готовит "безумную волну" дезинформации
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что во время предстоящих российско-белорусских учений "Запад-2025", активная фаза которых стартует 12 сентября, ожидается масштабная информационная атака.
Источник: заявление Буданова на международном форуме "Информационная война: от сопротивления к устойчивости".
Прямая речь: "С 12 сентября будет просто безумная волна информационного обострения. Вбросы будут идти абсолютно со всех сторон. Процентов 90 там будут российские, 10, к сожалению, другие. Будет нагнетаться истерия".
Детали: По его словам, эти учения в военной и военно-политической плоскости имеют целью отработку маневров на западном направлении театра военных действий.
Прямая речь: "Они будут разыгрывать определённые элементы будущей войны уже. Это не по Украине. Здесь … символ и знак для, прежде всего, европейских стран, в первую очередь именно для балтийских стран".
Детали: Буданов подчеркнул, что с началом активной фазы этих учений страны Балтии окажутся под серьёзным информационным давлением, которое будет сопровождаться всевозможными вбросами и провокациями.
С 12 по 16 сентября на территории Беларуси пройдут совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2025". Ожидается, что в манёврах примут участие более 13 тысяч военнослужащих.
Что этому предшествовало:
- В Беларуси 13 августа заявили, что на учениях с РФ составят план применения ядерного оружия и "Орёшника".
- В апреле президент Владимир Зеленский заявлял, что летом 2025 года Россия может к чему-то готовиться в Беларуси, прикрываясь военными учениями.
- В феврале Зеленский говорил, что Россия планирует в 2025 году подготовить для усиления Белорусского направления 15 дивизий численностью 100-150 тысяч военных.