Буданов: С 12 сентября Россия готовит "безумную волну" дезинформации

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что во время предстоящих российско-белорусских учений "Запад-2025", активная фаза которых стартует 12 сентября, ожидается масштабная информационная атака.

Источник: заявление Буданова на международном форуме "Информационная война: от сопротивления к устойчивости".

Прямая речь: "С 12 сентября будет просто безумная волна информационного обострения. Вбросы будут идти абсолютно со всех сторон. Процентов 90 там будут российские, 10, к сожалению, другие. Будет нагнетаться истерия".

Детали: По его словам, эти учения в военной и военно-политической плоскости имеют целью отработку маневров на западном направлении театра военных действий.

Прямая речь: "Они будут разыгрывать определённые элементы будущей войны уже. Это не по Украине. Здесь … символ и знак для, прежде всего, европейских стран, в первую очередь именно для балтийских стран".

Детали: Буданов подчеркнул, что с началом активной фазы этих учений страны Балтии окажутся под серьёзным информационным давлением, которое будет сопровождаться всевозможными вбросами и провокациями.

С 12 по 16 сентября на территории Беларуси пройдут совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2025". Ожидается, что в манёврах примут участие более 13 тысяч военнослужащих.

Что этому предшествовало: