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Рубіо озвучив передумови зустрічі Трампа із Зеленським і Путіним

Ольга Глущенко Четвер, 7 серпня 2025, 01:52
Рубіо озвучив передумови зустрічі Трампа із Зеленським і Путіним
Марко Рубіо, фото Getty Images

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп зможе провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та кремлівським правителем Володимиром Путіним за умови що позиції України, її європейських партнерів та РФ вдасться зблизити.

Джерело: Рубіо в інтерв’ю телеканалу Fox Business, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Рубіо: "Ми маємо краще розуміння умов, на яких Росія буде готова закінчити війну.

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Зараз нам треба буде порівняти це з тим, на що погодяться європейці, і на що будуть готові українці.

Нам потрібно зрозуміти, як ці позиції наблизити одна до одної. Якщо нам вдасться звести їх досить близько те, що хочуть росіяни, і те, що хочуть українці, тоді президент матиме можливість провести зустріч, в якій візьмуть участь обоє – Путін і Зеленський".

Деталі: Також Рубіо зазначив, що ключовими можуть стати територіальні питання та що на певному етапі перемовин повинне статися припинення вогню.

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Що передувалоТрамп заявив, що "є хороші шанси на зустріч" із правителем Росії Володимиром Путіним найближчим часом.

Передісторія

  • Також Трамп заявив про намір зустрітися із Путіним наступного тижня, а після того організувати тристоронню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
  • Спецпосланець Трампа Стів Віткофф у середу провів зустріч у Кремлі з правителем Росії Володимиром Путіним, вона тривала близько трьох годин
  • Трамп назвав зустріч "продуктивною.
  • У Кремлі заявили, що під час розмови Путіна з Віткоффом відбувся обмін "певними сигналами" щодо російсько-української війни.
  • Чиновник Білого дому повідомив виданню CNN, що провести зустріч президента США Дональда Трампа і лідера РФ Володимира Путіна наступного тижня буде складно.

переговориТрампЗеленськийПутін
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