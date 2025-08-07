Рубіо озвучив передумови зустрічі Трампа із Зеленським і Путіним
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп зможе провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та кремлівським правителем Володимиром Путіним за умови що позиції України, її європейських партнерів та РФ вдасться зблизити.
Джерело: Рубіо в інтерв’ю телеканалу Fox Business, цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Рубіо: "Ми маємо краще розуміння умов, на яких Росія буде готова закінчити війну.
Зараз нам треба буде порівняти це з тим, на що погодяться європейці, і на що будуть готові українці.
Нам потрібно зрозуміти, як ці позиції наблизити одна до одної. Якщо нам вдасться звести їх досить близько те, що хочуть росіяни, і те, що хочуть українці, тоді президент матиме можливість провести зустріч, в якій візьмуть участь обоє – Путін і Зеленський".
Деталі: Також Рубіо зазначив, що ключовими можуть стати територіальні питання та що на певному етапі перемовин повинне статися припинення вогню.
Що передувало: Трамп заявив, що "є хороші шанси на зустріч" із правителем Росії Володимиром Путіним найближчим часом.
Передісторія:
- Також Трамп заявив про намір зустрітися із Путіним наступного тижня, а після того організувати тристоронню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
- Спецпосланець Трампа Стів Віткофф у середу провів зустріч у Кремлі з правителем Росії Володимиром Путіним, вона тривала близько трьох годин
- Трамп назвав зустріч "продуктивною.
- У Кремлі заявили, що під час розмови Путіна з Віткоффом відбувся обмін "певними сигналами" щодо російсько-української війни.
- Чиновник Білого дому повідомив виданню CNN, що провести зустріч президента США Дональда Трампа і лідера РФ Володимира Путіна наступного тижня буде складно.