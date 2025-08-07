Рубіо озвучив передумови зустрічі Трампа із Зеленським і Путіним

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп зможе провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та кремлівським правителем Володимиром Путіним за умови що позиції України, її європейських партнерів та РФ вдасться зблизити.

Джерело: Рубіо в інтерв’ю телеканалу Fox Business, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Рубіо: "Ми маємо краще розуміння умов, на яких Росія буде готова закінчити війну.

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Зараз нам треба буде порівняти це з тим, на що погодяться європейці, і на що будуть готові українці.

Нам потрібно зрозуміти, як ці позиції наблизити одна до одної. Якщо нам вдасться звести їх досить близько те, що хочуть росіяни, і те, що хочуть українці, тоді президент матиме можливість провести зустріч, в якій візьмуть участь обоє – Путін і Зеленський".

Деталі: Також Рубіо зазначив, що ключовими можуть стати територіальні питання та що на певному етапі перемовин повинне статися припинення вогню.

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Що передувало: Трамп заявив, що "є хороші шанси на зустріч" із правителем Росії Володимиром Путіним найближчим часом.

Передісторія: