У Кремлі заявили, що готують зустріч Путіна і Трампа – вже визначили місце

Ірина БалачукЧетвер, 7 серпня 2025, 11:16
У Кремлі заявили, що готують зустріч Путіна і Трампа – вже визначили місце
Дональд Трамп і Володимир Путін під час зустрічі в Гельсінкі у 2018 році. Фото Getty images

Росія і США домовились про проведення найближчими днями зустрічі президента Дональда Трампа і Володимира Путіна, зокрема, вже визначили місце, заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков.

Джерело: російське пропагандистське агентство РИА Новости і російський "Інтерфакс"

Пряма мова Ушакова: "До речі, зауважу, що місце проведення теж, в принципі, було узгоджено, і ми повідомимо про це трохи пізніше".

Деталі: Він також додав, що спецпредставник президента США Стів Віткофф порушував ідею тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа і президента України Володимира Зеленського, але Москва це залишила без коментарів.

За словами Ушакова, наступний тиждень позначений як "орієнтир для зустрічі Путіна і Трампа", але скільки днів займе підготовка, поки сказати важко.

Передісторія: 

  • Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф 6 серпня провів зустріч у Кремлі з правителем Росії Володимиром Путіним, вона тривала близько трьох годин
  • Трамп назвав її продуктивною і заявив про про намір зустрітися із Путіним наступного тижня, а після того організувати тристоронню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
  • Трамп вважає, що "є хороші шанси на зустріч" з Путіним найближчим часом. 
  • У Кремлі заявили, що під час розмови Путіна з Віткоффом відбувся обмін "певними сигналами" щодо російсько-української війни.
  • Президент України Володимир Зеленський повідомив, що дорогою від бригад на Сумщині провів розмову з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами щодо приїзду Стіва Віткоффа до Москви.

