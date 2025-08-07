У Кремлі заявили, що готують зустріч Путіна і Трампа – вже визначили місце
Росія і США домовились про проведення найближчими днями зустрічі президента Дональда Трампа і Володимира Путіна, зокрема, вже визначили місце, заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков.
Джерело: російське пропагандистське агентство РИА Новости і російський "Інтерфакс"
Пряма мова Ушакова: "До речі, зауважу, що місце проведення теж, в принципі, було узгоджено, і ми повідомимо про це трохи пізніше".
Деталі: Він також додав, що спецпредставник президента США Стів Віткофф порушував ідею тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа і президента України Володимира Зеленського, але Москва це залишила без коментарів.
За словами Ушакова, наступний тиждень позначений як "орієнтир для зустрічі Путіна і Трампа", але скільки днів займе підготовка, поки сказати важко.
Передісторія:
- Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф 6 серпня провів зустріч у Кремлі з правителем Росії Володимиром Путіним, вона тривала близько трьох годин
- Трамп назвав її продуктивною і заявив про про намір зустрітися із Путіним наступного тижня, а після того організувати тристоронню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
- Трамп вважає, що "є хороші шанси на зустріч" з Путіним найближчим часом.
- У Кремлі заявили, що під час розмови Путіна з Віткоффом відбувся обмін "певними сигналами" щодо російсько-української війни.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що дорогою від бригад на Сумщині провів розмову з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами щодо приїзду Стіва Віткоффа до Москви.