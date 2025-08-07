У Кремлі заявили, що готують зустріч Путіна і Трампа – вже визначили місце

Дональд Трамп і Володимир Путін під час зустрічі в Гельсінкі у 2018 році. Фото Getty images

Росія і США домовились про проведення найближчими днями зустрічі президента Дональда Трампа і Володимира Путіна, зокрема, вже визначили місце, заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков.

Джерело: російське пропагандистське агентство РИА Новости і російський "Інтерфакс"

Пряма мова Ушакова: "До речі, зауважу, що місце проведення теж, в принципі, було узгоджено, і ми повідомимо про це трохи пізніше".

Деталі: Він також додав, що спецпредставник президента США Стів Віткофф порушував ідею тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа і президента України Володимира Зеленського, але Москва це залишила без коментарів.

За словами Ушакова, наступний тиждень позначений як "орієнтир для зустрічі Путіна і Трампа", але скільки днів займе підготовка, поки сказати важко.

Передісторія:

