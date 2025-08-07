Усі розділи
Трамп припустив, що Путін може піти на припинення війни в обмін на території – Bloomberg

Станіслав ПогоріловЧетвер, 7 серпня 2025, 14:25

Дональд Трамп, володимир Путін, фото: "РИА Новости"

Агентство Bloomberg з посиланням на джерела пише, що президент США Дональд Трамп припускає, що правитель РФ Володимир Путін буде відкритий до мирних переговорів в обмін на території.

Джерело: Bloomberg з посиланням на джерела

Дослівно: "Президент США повідомив союзникам, що він розглядає можливість проведення саміту (зустрічі щодо припинення війни в Україні – ред.), під час телефонної розмови в середу, в якій також брав участь (президент України) Володимир Зеленський. За словами кількох осіб, обізнаних з перебігом розмови, Трамп позитивно оцінив можливість припинення вогню".

Деталі: За даним  джерел, Трамп "також припустив, що Путін буде відкритий до мирних переговорів в обмін на обговорення обміну територіями".

Передісторія: 

  • Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф 6 серпня провів зустріч у Кремлі з правителем Росії Володимиром Путіним, вона тривала близько трьох годин.
  • Трамп назвав її продуктивною і заявив про намір зустрітися із Путіним наступного тижня, а після того організувати тристоронню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
  • Трамп вважає, що "є хороші шанси на зустріч" з Путіним найближчим часом. 
  • У Кремлі заявили, що під час розмови Путіна з Віткоффом відбувся обмін "певними сигналами" щодо російсько-української війни.
  • Президент України Володимир Зеленський повідомив, що дорогою від бригад на Сумщині провів розмову з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами щодо приїзду Стіва Віткоффа до Москви.
  • 7 серпня помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що Росія і США домовились про проведення найближчими днями зустрічі президента Дональда Трампа і Володимира Путіна, зокрема, вже визначили місце.

