Трамп припустив, що Путін може піти на припинення війни в обмін на території – Bloomberg

Агентство Bloomberg з посиланням на джерела пише, що президент США Дональд Трамп припускає, що правитель РФ Володимир Путін буде відкритий до мирних переговорів в обмін на території.

Джерело: Bloomberg з посиланням на джерела

Дослівно: "Президент США повідомив союзникам, що він розглядає можливість проведення саміту (зустрічі щодо припинення війни в Україні – ред.), під час телефонної розмови в середу, в якій також брав участь (президент України) Володимир Зеленський. За словами кількох осіб, обізнаних з перебігом розмови, Трамп позитивно оцінив можливість припинення вогню".

Деталі: За даним джерел, Трамп "також припустив, що Путін буде відкритий до мирних переговорів в обмін на обговорення обміну територіями".

Передісторія: