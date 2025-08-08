Усі розділи
У Південній Кореї вимагають видати ордер на арешт колишньої першої леді

Ольга Глущенко П'ятниця, 8 серпня 2025, 06:38
У Південній Кореї вимагають видати ордер на арешт колишньої першої леді
фото: Yonhap

Команда спеціального прокурора подала запит на видачу ордера на арешт колишньої першої леді Південної Кореї Кім Кон Хі.

Джерело: Yonhap

Деталі: Як зазначає видання, це сталося на наступний день після допиту її щодо звинувачень у втручанні у вибори та інших порушеннях.

Команда спеціального прокурора заявила, що подала запит на видачу ордера за звинуваченнями Кім Кон Хі у порушенні законів про ринок капіталу, про політичні фонди та про прийняття хабарів за посередництво.

"Ми подали запит, визначивши, що критерії для видачі ордера на арешт були виконані", — заявив помічник спеціального прокурора О Чон-хі під час пресконференції.

За інформацією юридичних джерел, слухання щодо видачі ордера відбудеться в Центральному окружному суді Сеула наступного вівторка.

Кім, дружина ув'язненого колишнього президента Юн Сук Йоля, з'явилася в офісі спеціального прокурора в середу на допит щодо її ймовірної причетності до маніпулювання цінами на акції, втручання в номінацію кандидатів на парламентських довиборах 2022 року та отримання хабаря в обмін на ділові послуги для Церкви об'єднання.

Yonhap додає, що звинувачення, вказані в ордері на арешт вважаються пов’язані із перерахованими.

Згідно із Кримінально-процесуальним кодексом Південної Кореї критеріями для арешту є побоювання щодо знищення доказів та ризик втечі. Команда спецпрокурора має розслідувати загалом 16 кримінальних звинувачень проти Кім.

Нагадаємо: Лідер опозиції Лі Чже Мюн став наступним президентом Південної Кореї після дострокових виборів.

Передісторія:

  • Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня 2024 року оголосив надзвичайний воєнний стан у країні. У прямому телезверненні до нації Юн заявив, що цей захід необхідний для захисту країни від "комуністичних сил". Він не назвав конкретної загрози з боку КНДР, що володіє ядерною зброєю, і зосередився на своїх внутрішніх політичних опонентах.
  • Національна асамблея Південної Кореї 4 грудня проголосувала за вимогу до президента Юн Сок Йоля скасувати надзвичайний воєнний стан. Після цього президент заявив, що воєнний стан у країні буде скасований
  • Опозиційна Демократична партія Південної Кореї планувала звинуватити Йоля у державній зраді і запустити процедуру імпічменту.
  • У зверненні 7 грудня президент Південної Кореї заявив, що "щиро шкодує" про те, що викликав занепокоєння громадськості оголошенням воєнного стану, пообіцявши при цьому більше не повторювати подібного.
  • За даними південнокорейського видання Yonhap, суд видав ордер на затримання Юн Сок Йоля – президента Південної Кореї, якому оголосили імпічмент.

