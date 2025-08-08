У Південній Кореї вимагають видати ордер на арешт колишньої першої леді

Команда спеціального прокурора подала запит на видачу ордера на арешт колишньої першої леді Південної Кореї Кім Кон Хі.

Джерело: Yonhap

Деталі: Як зазначає видання, це сталося на наступний день після допиту її щодо звинувачень у втручанні у вибори та інших порушеннях.

Команда спеціального прокурора заявила, що подала запит на видачу ордера за звинуваченнями Кім Кон Хі у порушенні законів про ринок капіталу, про політичні фонди та про прийняття хабарів за посередництво.

"Ми подали запит, визначивши, що критерії для видачі ордера на арешт були виконані", — заявив помічник спеціального прокурора О Чон-хі під час пресконференції.

За інформацією юридичних джерел, слухання щодо видачі ордера відбудеться в Центральному окружному суді Сеула наступного вівторка.

Кім, дружина ув'язненого колишнього президента Юн Сук Йоля, з'явилася в офісі спеціального прокурора в середу на допит щодо її ймовірної причетності до маніпулювання цінами на акції, втручання в номінацію кандидатів на парламентських довиборах 2022 року та отримання хабаря в обмін на ділові послуги для Церкви об'єднання.

Yonhap додає, що звинувачення, вказані в ордері на арешт вважаються пов’язані із перерахованими.

Згідно із Кримінально-процесуальним кодексом Південної Кореї критеріями для арешту є побоювання щодо знищення доказів та ризик втечі. Команда спецпрокурора має розслідувати загалом 16 кримінальних звинувачень проти Кім.

