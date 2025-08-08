Наступним кроком тиску може бути спроба заміни керівників НАБУ і САП – Кривонос і Клименко
Керівники антикорупційних органів допускають, що наступним кроком тиску на ці органи може бути спроба зміни керівників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Джерело: керівники НАБУ Семен Кривонос і САП Олександр Клименко на брифінгу в Media Center Ukraine в Києві 8 серпня
Пряма мова Кривоноса: "Тиск ніколи не припинявся в різні способи – завуальовано, прямо, по -різному. Законодавчі ці зміни – це тиск. Усілякі натяки, прямі чи завуальовані погрози – це тиск. Ми за останні ці дні пройшли через серйозне випробування.
Я, ми, так дуємо, у нас є така інформація, що наступною атакою може бути атака безпосередньо на керівників – типу давайте щось придумаємо, зберемо критичну масу, почнемо перепризначувати керівників НАБУ і САП під тими чи іншими приводами".
Деталі: Він додав, що НАБУ і САП знають, хто це організовує, планує і обговорює.
"От учора знову розпочалося по тих самих Telegram-каналах так ж сама медіакампанія, яка була по НАБУ і САП, тільки вже безпосередньо по керівництву. Там багато різних брєдових ідей, але ми до цього готові", – сказав Кривонос.
Клименко додав, що "дійсно є така інформація".
"Наступний крок це змінити керівників, зробити просто залежних керівників. Такі спроби і такі явні перші кроки вже відбуваються", – зазначив він.
Кривонос додав, що "замовники ті самі".
"Ми все це знаємо, тепер і вони знають, що ми це знаємо, там ще ТСК працює – збирають якісь відомості. Відповідаємо, поважаємо, будемо з’являтися на виклики, комунікувати, чекаємо на результати", – підсумував керівник НАБУ.
Передісторія:
- Верховна Рада 22 липня ухвалила закон №12414 зі змінами до Кримінального процесуального кодексу, згідно з якими НАБУ та САП стали залежними від рішень генерального прокурора. Увечері того ж дня президент Володимир Зеленський підписав документ.
- У багатьох містах України кілька днів поспіль після ухвалення цієї законодавчої ініціативи проходили акції протесту.
- Реагуючи на суспільний спротив і занепокоєння партнерів, Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт, який, за його словами, забезпечить "силу системі правопорядку" та збереже "всі норми для незалежності антикорупційних інституцій".
- 31 липня Верховна Рада ухвалила закон, що повертає відібрані повноваження антикорупційним органам – НАБУ і САП.
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у турборежимі підписав цей закон. Так само оперативно підписав документ і президент.