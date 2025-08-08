Усі розділи
Наступним кроком тиску може бути спроба заміни керівників НАБУ і САП – Кривонос і Клименко

Ірина БалачукП'ятниця, 8 серпня 2025, 12:31
Наступним кроком тиску може бути спроба заміни керівників НАБУ і САП – Кривонос і Клименко
Керівники НАБУ Семен Кривонос і САП Олександр Клименко на брифінгу.Фото Media Center Ukraine

Керівники антикорупційних органів допускають, що наступним кроком тиску на ці органи може бути спроба зміни керівників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Джерело: керівники НАБУ Семен Кривонос і САП Олександр Клименко на брифінгу в Media Center Ukraine в Києві 8 серпня

Пряма мова Кривоноса: "Тиск ніколи не припинявся в різні способи – завуальовано, прямо, по -різному. Законодавчі ці зміни – це тиск. Усілякі натяки, прямі чи завуальовані погрози – це тиск. Ми за останні ці дні пройшли через серйозне випробування.

Я, ми, так дуємо, у нас є така інформація, що наступною атакою може бути атака безпосередньо на керівників – типу давайте щось придумаємо, зберемо критичну масу, почнемо перепризначувати керівників НАБУ і САП під тими чи іншими приводами".

Деталі: Він додав, що НАБУ і САП знають, хто це організовує, планує і обговорює.

"От учора знову розпочалося по тих самих Telegram-каналах так ж сама медіакампанія, яка була по НАБУ і САП, тільки вже безпосередньо по керівництву. Там багато різних брєдових ідей, але ми до цього готові", – сказав Кривонос.

Клименко додав, що "дійсно є така інформація".

"Наступний крок це змінити керівників, зробити просто залежних керівників. Такі спроби і такі явні перші кроки вже відбуваються", – зазначив він.    

Кривонос додав, що "замовники ті самі".

"Ми все це знаємо, тепер і вони знають, що ми це знаємо, там ще ТСК працює – збирають якісь відомості. Відповідаємо, поважаємо, будемо з’являтися на виклики, комунікувати, чекаємо на результати", – підсумував керівник НАБУ.   

Передісторія:

  • Верховна Рада 22 липня ухвалила закон №12414 зі змінами до Кримінального процесуального кодексу, згідно з якими НАБУ та САП стали залежними від рішень генерального прокурора. Увечері того ж дня президент Володимир Зеленський підписав документ.
  • У багатьох містах України кілька днів поспіль після ухвалення цієї законодавчої ініціативи проходили акції протесту.
  • Реагуючи на суспільний спротив і занепокоєння партнерів, Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт, який, за його словами, забезпечить "силу системі правопорядку" та збереже "всі норми для незалежності антикорупційних інституцій".
  • 31 липня Верховна Рада ухвалила закон, що повертає відібрані повноваження антикорупційним органам – НАБУ і САП.
  • Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у турборежимі підписав цей закон. Так само оперативно підписав документ і президент.

НАБУАнтикорупційна прокуратура
