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Зеленський оперативно підписав закон про повернення незалежності НАБУ і САП

Станіслав ПогоріловЧетвер, 31 липня 2025, 15:09
Зеленський оперативно підписав закон про повернення незалежності НАБУ і САП
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський менше ніж за 2 години після голосування у Верховній Раді підписав закон, який повертає скасовані раніше гарантії незалежності НАБУ і САП.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Хочу подякувати всім парламентарям за ухвалення мого законопроєкту – тепер уже закону. Щойно підписав документ, текст буде негайно опублікований. Це гарантії нормальної, незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку нашої держави. Рішення правильне. Триста тридцять один депутат. Саме так, як і потрібно, – за основу та в цілому". 

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Деталі: Президент зазначив, що "дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки".

"Україна є демократією – точно жодних сумнівів. Урядовці невідкладно також проінформують партнерів України про цей закон", - повідомив Зеленський.

Що передувало: 

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  • Верховна Рада 31 липня ухвалила закон, що повертає відібрані повноваження антикорупційним органам – НАБУ і САП.
  • Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у турборежимі підписав закон, який повертає скасовані раніше гарантії незалежності НАБУ і САП.

Передісторія:

  • Верховна Рада 22 липня ухвалила закон №12414 зі змінами до Кримінального процесуального кодексу, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора. Увечері того ж дня президент Володимир Зеленський підписав документ.
  • У багатьох містах України кілька днів поспіль  після ухвалення цієї законодавчої ініціативи відбувалися акції протесту.
  • Реагуючи на суспільний спротив і занепокоєння партнерів, Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт, який забезпечить "силу системі правопорядку" та збереже "всі норми для незалежності антикорупційних інституцій".
  • Вранці 31 липня біля Верховної Ради громадяни зібралися на мирний мітинг в підтримку ухвалення закону про повернення незалежності НАБУ та САП.

Знати більше: "І за нами прийдуть". Хто і як реалізовував спецоперацію зі знищення незалежності НАБУ і САП?

ЗеленськийНАБУАнтикорупційна прокуратуразаконодавство
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