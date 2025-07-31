Турборежим повертається: Стефанчук підписав закон про НАБУ прямо на засіданні Ради

Руслан Стефанчук. фото з Facebook спікера

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон, який повертає скасовані раніше гарантії незалежності НАБУ і САП.

Джерело: заява спікера під час засідання парламенту 31 липня, картка документа на сайті Ради

Деталі: Стефанчук підписав документ і направив його на підпис президенту одразу після ухвалення.

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Що передувало: Верховна Рада 31 липня ухвалила закон, що повертає відібрані повноваження антикорупційним органам – НАБУ і САП.

Передісторія:

Верховна Рада 22 липня ухвалила закон №12414 зі змінами до Кримінального процесуального кодексу, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора. Увечері того ж дня президент Володимир Зеленський підписав документ.

У багатьох містах України кілька днів поспіль після ухвалення цієї законодавчої ініціативи відбувалися акції протесту.

Реагуючи на суспільний спротив і занепокоєння партнерів, Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт, який забезпечить "силу системі правопорядку" та збереже "всі норми для незалежності антикорупційних інституцій".

Вранці 31 липня біля Верховної Ради громадяни зібралися на мирний мітинг в підтримку ухвалення закону про повернення незалежності НАБУ та САП.

Знати більше: "І за нами прийдуть". Хто і як реалізовував спецоперацію зі знищення незалежності НАБУ і САП?