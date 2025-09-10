Над Польщею патрулює літак AWACS після вторгення російських дронів

У ніч на 10 вересня біля кордону з Україною кілька годин кружляє літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління. Його присутність, ймовірно, повʼязана порушенням польського повітряного простору російськими дронами.

Flightradar24

Деталі: Дані сервісу Flightradar свідчать, що у польському повітряному просторі неподалік кордону з Україною перебуває літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління (AWACS) Saab 340 AEW&C. Його тривале патрулювання відбувається на тлі нічної масованої атаки російських дронів проти України.



Повітряні сили України повідомляли про ймовірний заліт ударних безпілотників у повітряний простір Польщі.

Через імовірне вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір Польща закрила низку аеропортів.

В офіційних повідомленнях для авіаторів NOTAM зазначено, що аеропорти закрито "внаслідок незапланованої військової активності в рамках забезпечення безпеки держави".

Польське оперативне командування повідомило, що в повітря були підняті не тільки польські винищувачі, а й літаки інших країн-союзників. Крім того, у стан найвищої готовності було приведено наземні сили ППО.