Над Польщею патрулює літак AWACS після вторгення російських дронів

Іван Д'яконовСереда, 10 вересня 2025, 04:02
Над Польщею патрулює літак AWACS після вторгення російських дронів
Saab 340 AEW&C. Фото: Wikipedia

У ніч на 10 вересня біля кордону з Україною кілька годин кружляє літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління. Його присутність, ймовірно, повʼязана порушенням польського повітряного простору російськими дронами.

Джерело: Flightradar24

Деталі: Дані сервісу Flightradar свідчать, що у польському повітряному просторі неподалік кордону з Україною перебуває літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління (AWACS) Saab 340 AEW&C. Його тривале патрулювання відбувається на тлі нічної масованої атаки російських дронів проти України.

Скриншот
Скриншот

Повітряні сили України повідомляли про ймовірний заліт ударних безпілотників у повітряний простір Польщі. 

Через імовірне вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір Польща закрила низку аеропортів.

В офіційних повідомленнях для авіаторів NOTAM зазначено, що аеропорти закрито "внаслідок незапланованої військової активності в рамках забезпечення безпеки держави".

Польське оперативне командування повідомило, що в повітря були підняті не тільки польські винищувачі, а й літаки інших країн-союзників. Крім того, у стан найвищої готовності було приведено наземні сили ППО.

Польщаросійсько-українська війнаППО
