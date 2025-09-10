Все разделы
Над Польшей патрулирует самолет AWACS после вторжения российских дронов

Иван ДьяконовСреда, 10 сентября 2025, 04:02
Saab 340 AEW&C. Фото: Wikipedia

В ночь на 10 сентября возле границы с Украиной несколько часов кружит самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Его присутствие, вероятно, связано с нарушением польского воздушного пространства российскими дронами.

Источник: Flightradar24

Детали: Данные сервиса Flightradar свидетельствуют, что в польском воздушном пространстве недалеко от границы с Украиной находится самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) Saab 340 AEW&C. Его длительное патрулирование происходит на фоне ночной массированной атаки российских дронов против Украины.

Скриншот
Скриншот

Воздушные силы Украины сообщали о вероятном залете ударных беспилотников в воздушное пространство Польши.

Из-за вероятного вторжения российских беспилотников в польское воздушное пространство Польша закрыла ряд аэропортов.

В официальных сообщениях для авиаторов NOTAM указано, что аэропорты закрыты "в результате незапланированной военной активности в рамках обеспечения безопасности государства".

Польское оперативное командование сообщило, что в воздух были подняты не только польские истребители, но и самолеты других стран-союзников. Кроме того, в состояние наивысшей готовности были приведены наземные силы ПВО.

