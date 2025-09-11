На экс-главу Хмельницкой МСЭК Крупу надели электронный браслет

На бывшую главу Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяну Крупу надели электронный браслет.

Источник: спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк в комментарии "Украинской правде"

Детали: По словам Постолюк, это произошло 6 сентября.

Крупа также сдала загранпаспорт в Главное управление Государственной миграционной службы в Хмельницкой области.

В САП говорят, что подозреваемая выполняет обязанности, возложенные на нее судом.

Как известно, Высший антикоррупционный суд освободил Крупу из-под стражи и применил к ней меру пресечения в виде залога в размере 20 млн грн, который должен был быть внесен в течение 5 дней. В установленный срок средства внесены не были.

Постолюк также сказала, что САП определится со своей позицией относительно пересмотра меры пресечения Крупе после изучения полного текста решения суда и выяснения всех обстоятельств.

Дополнено: По информации источника УП, залог за Крупу вносят частями, но полная сумма еще не уплачена.

Адвокат Татьяны Крупы Татьяна Выдай в комментарии "Суспільному" подтвердила, что браслет надет, паспорта сданы, а также отметила, что часть залога внесена:

"Браслет надет, паспорта сданы. Я не располагаю точной информацией, какая сумма средств на данный момент внесена, но значительная сумма внесена. Поэтому я думаю, что никаких юридических оснований для инициирования изменения меры пресечения нет", – отметила Татьяна Выдай.

