На экс-главу Хмельницкой МСЭК Крупу надели электронный браслет
На бывшую главу Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяну Крупу надели электронный браслет.
Источник: спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк в комментарии "Украинской правде"
Детали: По словам Постолюк, это произошло 6 сентября.
Крупа также сдала загранпаспорт в Главное управление Государственной миграционной службы в Хмельницкой области.
В САП говорят, что подозреваемая выполняет обязанности, возложенные на нее судом.
Как известно, Высший антикоррупционный суд освободил Крупу из-под стражи и применил к ней меру пресечения в виде залога в размере 20 млн грн, который должен был быть внесен в течение 5 дней. В установленный срок средства внесены не были.
Постолюк также сказала, что САП определится со своей позицией относительно пересмотра меры пресечения Крупе после изучения полного текста решения суда и выяснения всех обстоятельств.
Дополнено: По информации источника УП, залог за Крупу вносят частями, но полная сумма еще не уплачена.
Адвокат Татьяны Крупы Татьяна Выдай в комментарии "Суспільному" подтвердила, что браслет надет, паспорта сданы, а также отметила, что часть залога внесена:
"Браслет надет, паспорта сданы. Я не располагаю точной информацией, какая сумма средств на данный момент внесена, но значительная сумма внесена. Поэтому я думаю, что никаких юридических оснований для инициирования изменения меры пресечения нет", – отметила Татьяна Выдай.
Предыстория:
- 4 октября 2024 года правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына – чиновника областного управления Пенсионного фонда Александра Крупу на незаконном обогащении.
- 7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Татьяне Крупе. Ее отправили под стражу на 60 суток (до 3 декабря) с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн.
- Национальное агентство по розыску и менеджменту активов разыскало первые активы пяти фигурантов, задействованных в криминальных схемах в МСЭК.
- В частности, речь идет о 128 единицах жилой и нежилой недвижимости (в том числе жилые дома и квартиры в областных центрах, квартиры в Киеве, апартаменты, развлекательные комплексы, гаражи, паркоместа, офисы), 140 земельных участков, 30 автомобилей, в том числе премиального класса, корпоративные права на общую сумму более 20 млн грн, миллионы гривен на счетах в банках, оружие.
- В ноябре hromadske в своем расследовании рассказало, что в селе Волица Хмельницкой области у семьи бывшей главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы есть 10 земельных участков и 9 домов. Большую часть этого имущества приобрели в 2021-2022 годах.
- 4 сентября 2025 года Высший антикоррупционный суд изменил экс-руководительнице Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе меру пресечения с содержания под стражей на залог.