Суд оставил в СИЗО отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича
Печерский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил под стражей отца сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова до 21 октября.
Источник: "Центр противодействия коррупции"
Детали: Сообщается, что защита просила любую меру, не связанную с содержанием под стражей, поскольку у Магамедрасулова-старшего есть заболевания, при которых Минздрав не рекомендует помещать под стражу.
Также дочь задержанного просила суд разрешить отцу жить у нее.
Суд не согласился с аргументами защиты, но обязал уполномоченные органы предоставить подозреваемому медицинскую помощь.
По данным ЦПК, следователь СБУ подписывал материалы по делу на бланке ГБР.
Сентябр Магамедрасулов, как и его сын, более 50 дней находится в СИЗО.
Перед этим сестра детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого задержала СБУ по подозрению в связях с РФ, рассказала, что в суде его 65-летнего отца раздели догола для проверки. Семья считает такое поведение моральным давлением и способом унизить отца. При этом Киевский апелляционный суд снова перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения Магамедрасулову.
Узнать больше: "Как и кем реализовывалась спецоперация по уничтожению независимости НАБУ и САП?"
Предыстория:
- Руслан Магамедрасулов – руководитель одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в Днепре координирует деятельность Бюро в прифронтовых Днепропетровской и Запорожской областях.
- В СБУ утверждают, что чиновник "имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ".
- Печерский районный суд Киева избрал руководителю подразделения НАБУ, которого подозревают в пособничестве государству-агрессору, меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Cрок содержания под стражей – до 16 сентября 2025 года.
- Задержанный и арестованный чиновник Национального антикоррупционного бюро расследований Руслан Магамедрасулов был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал-95".
- По информации источников УП в деловых кругах, сотрудникам Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры "удалось задокументировать Миндича в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад и состоялось празднование дня рождения президента".