Суд оставил в СИЗО отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича

Станислав ПогориловЧетверг, 11 сентября 2025, 20:22
Суд оставил в СИЗО отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича
фото: "ЦПК"

Печерский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил под стражей отца сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова до 21 октября.

Источник: "Центр противодействия коррупции"

Детали: Сообщается, что защита просила любую меру, не связанную с содержанием под стражей, поскольку у Магамедрасулова-старшего есть заболевания, при которых Минздрав не рекомендует помещать под стражу. 

Также дочь задержанного просила суд разрешить отцу жить у нее.

Суд не согласился с аргументами защиты, но обязал уполномоченные органы предоставить подозреваемому медицинскую помощь.

По данным ЦПК, следователь СБУ подписывал материалы по делу на бланке ГБР.

Сентябр Магамедрасулов, как и его сын, более 50 дней находится в СИЗО.

Перед этим сестра детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого задержала СБУ по подозрению в связях с РФ, рассказала, что в суде его 65-летнего отца раздели догола для проверки. Семья считает такое поведение моральным давлением и способом унизить отца. При этом Киевский апелляционный суд снова перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения Магамедрасулову.

Предыстория:

  • Руслан Магамедрасулов – руководитель одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в Днепре координирует деятельность Бюро в прифронтовых Днепропетровской и Запорожской областях.
  • В СБУ утверждают, что чиновник "имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ".
  • Печерский районный суд Киева избрал руководителю подразделения НАБУ, которого подозревают в пособничестве государству-агрессору, меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Cрок содержания под стражей – до 16 сентября 2025 года.
  • Задержанный и арестованный чиновник Национального антикоррупционного бюро расследований Руслан Магамедрасулов был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал-95".
  • По информации источников УП в деловых кругах, сотрудникам Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры "удалось задокументировать Миндича в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад и состоялось празднование дня рождения президента".

