Суд оставил в СИЗО отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича

Печерский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил под стражей отца сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова до 21 октября.

Источник: "Центр противодействия коррупции"

Детали: Сообщается, что защита просила любую меру, не связанную с содержанием под стражей, поскольку у Магамедрасулова-старшего есть заболевания, при которых Минздрав не рекомендует помещать под стражу.

Также дочь задержанного просила суд разрешить отцу жить у нее.

Суд не согласился с аргументами защиты, но обязал уполномоченные органы предоставить подозреваемому медицинскую помощь.

По данным ЦПК, следователь СБУ подписывал материалы по делу на бланке ГБР.

Сентябр Магамедрасулов, как и его сын, более 50 дней находится в СИЗО.

Перед этим сестра детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого задержала СБУ по подозрению в связях с РФ, рассказала, что в суде его 65-летнего отца раздели догола для проверки. Семья считает такое поведение моральным давлением и способом унизить отца. При этом Киевский апелляционный суд снова перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения Магамедрасулову.

