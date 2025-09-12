Печерский суд продлил арест детектива НАБУ Магамедрасулова до 21 октября
12 сентября Печерский районный суд Киева оставил под стражей детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова до 21 октября. Рассмотрение вопроса несколько раз переносили из-за позднего информирования его защитников прокуратурой.
Источник: "Суспільне", ЦПК
Детали: Как сообщил корреспондент Суспільного из зала суда, на продлении меры пресечения настаивали прокуроры, заявляя о рисках побега Магамедрасулова за границу, его возможном влиянии или давлении на свидетелей.
Защита эти аргументы отвергает, называет дело давлением и атакой на НАБУ. Сам Магамедрасулов также жаловался на применение силы во время задержания.
Во время заседания Служба безопасности Украины предоставила в качестве доказательства аудиозапись, где, по версии следствия, детектив НАБУ в разговоре с отцом якобы предлагает реализовать продукцию в Дагестан. В материалах также упоминается переписка, которая, по данным обвинения, указывает на намерения торговли с Россией.
Сам Магамедрасулов подтвердил, что разговор был, однако, по его словам, он вырван из контекста и мог быть изменен. Он утверждает, что речи о Дагестане не шло.
Адвокаты также отметили, что в записи, вероятно, речь идет об Узбекистане, а не о Дагестане. Они объяснили, что именно там действует льготная программа по реализации конопли.
В материалах фигурирует компания, которая якобы является реабилитационной детской клиникой. А название дагестанской компании, на которую ссылаются прокуроры, с 2023 года находится под следствием в России и имеет запрет на деятельность.
Предыстория:
- Руслан Магамедрасулов – руководитель одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в Днепре координирует деятельность Бюро в прифронтовых Днепропетровской и Запорожской областях.
- В СБУ утверждают, что чиновник "имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ".
- Печерский районный суд Киева избрал руководителю подразделения НАБУ, которого подозревают в пособничестве государству-агрессору, меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Cрок содержания под стражей – до 16 сентября 2025 года.
- Задержанный и арестованный чиновник Национального антикоррупционного бюро расследований Руслан Магамедрасулов был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал-95".
- По информации источников УП в деловых кругах, сотрудникам Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры "удалось задокументировать Миндича в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад и состоялось празднование дня рождения президента".
- 10 сентября Печерский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил под стражей отца сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова до 21 октября.