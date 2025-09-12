Все разделы
Печерский суд продлил арест детектива НАБУ Магамедрасулова до 21 октября

Анастасия ПроцПятница, 12 сентября 2025, 15:47
Печерский суд продлил арест детектива НАБУ Магамедрасулова до 21 октября
Фото: Общественное Новости/Алексей Арунян

12 сентября Печерский районный суд Киева оставил под стражей детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова до 21 октября. Рассмотрение вопроса несколько раз переносили из-за позднего информирования его защитников прокуратурой.

Источник: "Суспільне", ЦПК

Детали: Как сообщил корреспондент Суспільного из зала суда, на продлении меры пресечения настаивали прокуроры, заявляя о рисках побега Магамедрасулова за границу, его возможном влиянии или давлении на свидетелей.

Защита эти аргументы отвергает, называет дело давлением и атакой на НАБУ. Сам Магамедрасулов также жаловался на применение силы во время задержания.

Во время заседания Служба безопасности Украины предоставила в качестве доказательства аудиозапись, где, по версии следствия, детектив НАБУ в разговоре с отцом якобы предлагает реализовать продукцию в Дагестан. В материалах также упоминается переписка, которая, по данным обвинения, указывает на намерения торговли с Россией.

Сам Магамедрасулов подтвердил, что разговор был, однако, по его словам, он вырван из контекста и мог быть изменен. Он утверждает, что речи о Дагестане не шло.

Адвокаты также отметили, что в записи, вероятно, речь идет об Узбекистане, а не о Дагестане. Они объяснили, что именно там действует льготная программа по реализации конопли.

В материалах фигурирует компания, которая якобы является реабилитационной детской клиникой. А название дагестанской компании, на которую ссылаются прокуроры, с 2023 года находится под следствием в России и имеет запрет на деятельность.

Предыстория:

  • Руслан Магамедрасулов – руководитель одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в Днепре координирует деятельность Бюро в прифронтовых Днепропетровской и Запорожской областях.
  • В СБУ утверждают, что чиновник "имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ".
  • Печерский районный суд Киева избрал руководителю подразделения НАБУ, которого подозревают в пособничестве государству-агрессору, меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Cрок содержания под стражей – до 16 сентября 2025 года.
  • Задержанный и арестованный чиновник Национального антикоррупционного бюро расследований Руслан Магамедрасулов был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал-95".
  • По информации источников УП в деловых кругах, сотрудникам Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры "удалось задокументировать Миндича в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад и состоялось празднование дня рождения президента".
  • 10 сентября Печерский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил под стражей отца сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова до 21 октября.

