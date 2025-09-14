Усі розділи
Вибухи боєприпасів на залізниці: поліція розпочала розслідування щодо порушення правил безпеки

Тетяна ОлійникНеділя, 14 вересня 2025, 14:55
Вибухи боєприпасів на залізниці: поліція розпочала розслідування щодо порушення правил безпеки
Фото - національна поліція

Поліція Київщини розпочала досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху на залізниці у Фастівському районі Київщини в ніч на 14 вересня.

Джерело: Національна поліція України

Деталі: За даними поліції, 13 вересня о 23:40 до них надійшло повідомлення про вибухи на залізничній станції між містами Васильків та Боярка.

Правоохоронці на місці події попередньо встановили, що вибух стався у вантажному вагоні, у результаті чого сталася пожежа. Працівники ДСНС ліквідували вогонь. Інформація щодо постраждалих до поліції не надходила.

Дослівно: "Слідчими слідчого управління за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту (ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває".

Що передувало: 

  • Уночі 14 вересня "Укрзалізниця" повідомила про затримки та зміну маршрутів низки пасажирських поїздів через пошкодження інфраструктури поблизу Києва. Згідно з повідомленням компанії, низка поїздів, які слідують через станцію Боярка, курсуватиме зміненими маршрутом.
  • Начальник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що у Фастівському районі Київщини сталася надзвичайна подія, внаслідок якої пошкоджено залізничну інфраструктуру. Трьом жінкам надано медичну допомогу.
  • Через пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині було скасовано частину приміських і регіональних поїздів, а також обмежено маршрути окремих рейсів.
  • Генеральний штаб ЗСУ пояснив, що вночі 14 вересня рух по залізничних коліях на Київщині був зупинений через детонацію боєприпасів у поїзді.

