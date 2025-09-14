Вибухи боєприпасів на залізниці: поліція розпочала розслідування щодо порушення правил безпеки

Поліція Київщини розпочала досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху на залізниці у Фастівському районі Київщини в ніч на 14 вересня.

Джерело: Національна поліція України

Деталі: За даними поліції, 13 вересня о 23:40 до них надійшло повідомлення про вибухи на залізничній станції між містами Васильків та Боярка.

Реклама:

Правоохоронці на місці події попередньо встановили, що вибух стався у вантажному вагоні, у результаті чого сталася пожежа. Працівники ДСНС ліквідували вогонь. Інформація щодо постраждалих до поліції не надходила.

Дослівно: "Слідчими слідчого управління за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту (ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває".

Що передувало:

614РЕКЛАМА: