Взрывы боеприпасов на железной дороге: полиция начала расследование по факту нарушения правил безопасности

Полиция Киевской области начала досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения на железной дороге в Фастовском районе Киевской области в ночь на 14 сентября.

Источник: Национальная полиция Украины

Детали: По данным полиции, 13 сентября в 23:40 к ним поступило сообщение о взрывах на железнодорожной станции между городами Васильков и Боярка.

Реклама:

Правоохранители на месте происшествия предварительно установили, что взрыв произошел в грузовом вагоне, в результате чего произошел пожар. Сотрудники ГСЧС ликвидировали огонь. Информация о пострадавших в полицию не поступала.

Дословно: "Следователями следственного управления под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 2 ст. 276 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается".

Что предшествовало:

РЕКЛАМА: