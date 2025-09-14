Взрывы боеприпасов на железной дороге: полиция начала расследование по факту нарушения правил безопасности
Полиция Киевской области начала досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения на железной дороге в Фастовском районе Киевской области в ночь на 14 сентября.
Источник: Национальная полиция Украины
Детали: По данным полиции, 13 сентября в 23:40 к ним поступило сообщение о взрывах на железнодорожной станции между городами Васильков и Боярка.
Правоохранители на месте происшествия предварительно установили, что взрыв произошел в грузовом вагоне, в результате чего произошел пожар. Сотрудники ГСЧС ликвидировали огонь. Информация о пострадавших в полицию не поступала.
Дословно: "Следователями следственного управления под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 2 ст. 276 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается".
Что предшествовало:
- Ранее "Укрзализныця" сообщила о задержках и изменении маршрутов ряда пассажирских поездов из-за повреждения инфраструктуры вблизи Киева. Согласно сообщению компании, ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будет курсировать по измененному маршруту.
- Начальник Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что в Фастовском районе Киевской области произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого повреждена железнодорожная инфраструктура. Трем женщинам оказана медицинская помощь.
- Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Киевской области была отменена часть пригородных и региональных поездов, а также ограничены маршруты отдельных рейсов.
- Генеральный штаб ВСУ пояснил, что ночью 14 сентября движение по железнодорожным путям в Киевской области было остановлено из-за детонации боеприпасов в поезде.