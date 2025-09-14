Из-за взрывов в Киевской области 28 поездов изменили маршруты – Свириденко
По состоянию на 15 часов в результате взрыва и повреждения железнодорожной инфраструктуры в районе Боярки Киевской области 28 поездов следуют по измененным маршрутам, задержки составляют до 3 часов.
Источник: премьер-министр Юлия Свириденко в Facebook
Прямая речь: "Поезд, который был непосредственно во время начала детонации на месте, задерживался на 4 часа, по состоянию на сейчас сократил задержку, она составляет один час. Укрзализныця согласовала ускоренный контроль с Госпогранслужбой Украины и польской пограничной службой — для сохранения стыковки.
Сейчас 28 поездов следуют по измененным маршрутам. Задержки от 1,5 до 3 часов, по максимуму сокращаем. Следите за оперативными обновлениями от Укрзализныци.
Ограничено движение пригородных поездов на Фастов, вместо этого запущены "челночные" поезда на участке Киев-Боярка до ближайшей точки. Киевская ОГА обеспечила дополнительные автобусные рейсы на эти маршруты".
Детали: ГСЧС и Укрзализныця работают совместно, чтобы оперативно ликвидировать последствия происшествия и восстановить движение к вечернему пиковому периоду пассажирского движения.
По словам Свириденко, уже полностью убраны все элементы поврежденного подвижного состава. Взрывотехники дополнительно проверили очищенные участки. Параллельно продолжается подготовка для укладки новых рельсов вместо поврежденных.
Предыстория:
- Ранее "Укрзализныця" сообщила о задержках и изменении маршрутов ряда пассажирских поездов из-за повреждения инфраструктуры вблизи Киева. Согласно сообщению компании, ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будет курсировать по измененному маршруту.
- Начальник Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что в Фастовском районе Киевской области произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого повреждена железнодорожная инфраструктура. Трем женщинам оказана медицинская помощь.
- Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Киевской области была отменена часть пригородных и региональных поездов, а также ограничены маршруты отдельных рейсов.
- Генеральный штаб ВСУ пояснил, что ночью 14 сентября движение по железнодорожным путям в Киевской области было остановлено из-за детонации боеприпасов в поезде.
- Полиция Киевской области начала досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения на железной дороге в Фастовском районе.