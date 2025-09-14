Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за взрывов в Киевской области 28 поездов изменили маршруты – Свириденко

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 сентября 2025, 16:20
Из-за взрывов в Киевской области 28 поездов изменили маршруты – Свириденко
Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации в Киевской области, фото: Юлия Свириденко в Facebook

По состоянию на 15 часов в результате взрыва и повреждения железнодорожной инфраструктуры в районе Боярки Киевской области 28 поездов следуют по измененным маршрутам, задержки составляют до 3 часов.

Источник: премьер-министр Юлия Свириденко в Facebook

фото: Юлия Свириденко в Facebook
фото: Юлия Свириденко в Facebook

Прямая речь: "Поезд, который был непосредственно во время начала детонации на месте, задерживался на 4 часа, по состоянию на сейчас сократил задержку, она составляет один час. Укрзализныця согласовала ускоренный контроль с Госпогранслужбой Украины и польской пограничной службой — для сохранения стыковки.

Реклама:

Сейчас 28 поездов следуют по измененным маршрутам. Задержки от 1,5 до 3 часов, по максимуму сокращаем. Следите за оперативными обновлениями от Укрзализныци.

Ограничено движение пригородных поездов на Фастов, вместо этого запущены "челночные" поезда на участке Киев-Боярка до ближайшей точки. Киевская ОГА обеспечила дополнительные автобусные рейсы на эти маршруты".

Детали: ГСЧС и Укрзализныця работают совместно, чтобы оперативно ликвидировать последствия происшествия и восстановить движение к вечернему пиковому периоду пассажирского движения.

РЕКЛАМА:
 

По словам Свириденко, уже полностью убраны все элементы поврежденного подвижного состава. Взрывотехники дополнительно проверили очищенные участки. Параллельно продолжается подготовка для укладки новых рельсов вместо поврежденных.

Предыстория:

  • Ранее "Укрзализныця" сообщила о задержках и изменении маршрутов ряда пассажирских поездов из-за повреждения инфраструктуры вблизи Киева. Согласно сообщению компании, ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будет курсировать по измененному маршруту.
  • Начальник Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что в Фастовском районе Киевской области произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого повреждена железнодорожная инфраструктура. Трем женщинам оказана медицинская помощь.
  • Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Киевской области была отменена часть пригородных и региональных поездов, а также ограничены маршруты отдельных рейсов.
  • Генеральный штаб ВСУ пояснил, что ночью 14 сентября движение по железнодорожным путям в Киевской области было остановлено из-за детонации боеприпасов в поезде.
  • Полиция Киевской области начала досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения на железной дороге в Фастовском районе.

Киевская областьжелезная дорогавзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Украине установили новый прожиточный минимум и минимальную зарплату
фото, видеоПожары, погибший и более 10 пострадавших – спасатели показали последствия атаки РФ на Запорожье
ЦАХАЛ начал наземное наступление на Газу – СМИ
обновленоРоссияне проникли в Ямполь в Донецкой области, в селе идут бои
Туск заявил, что над правительственными зданиями в Варшаве летал дрон
обновленоВ Киеве в квартире взорвалась граната: погибли два человека, еще один пострадал
Все новости...
Киевская область
Взрывы в Киевской области: железнодорожное сообщение между Васильковом и Бояркой восстановили
В Генштабе объяснили повреждение железной дороги в Киевской области: детонация боеприпасов в поезде
В Киевской области из-за повреждения железной дороги отменили ряд пригородных и региональных рейсов
Последние новости
10:05
Зеленский объяснил, какой сигнал посылает Путин вторжением дронов в страны НАТО
10:03
Трамп подает иск против The New York Times, требуя 15 миллиардов долларов
09:53
футболЧто вы знаете о рекордах Лиги чемпионов. Узнайте в тесте
09:49
Зеленский: Трамп обладает достаточной силой, чтобы Путин его боялся
09:47
Рубио заявил, что Трамп и Зеленский могут встретиться на следующей неделе в Нью-Йорке
09:31
Воздушные силы обезвредили почти 90 дронов: есть попадания в 6 локациях
09:31
текстУкраина на суде истории. Дон Кихоты и Санчо Пансы в формуле нашей идентичности - Ярослав Грицак
09:26
Министр обороны Италии: Мы не готовы к российскому нападению
09:18
В Украине установили новый прожиточный минимум и минимальную зарплату
09:08
В августе 2025 года украинцы приобрели 2424 китайских автомобиля, 88% из них – электромобили
Все новости...
Реклама:
Реклама: