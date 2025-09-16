Усі розділи
Зеленський повторив, що готовий до зустрічі утрьох, але не в Москві

Ірина БалачукВівторок, 16 вересня 2025, 11:06

Президент Володимир Зеленський повторив, що він готовий до саміту чи зустрічі за участю президента США Дональда Трампа і правителя Росії Володимира Путіна будь-де, але не в РФ.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Sky news

Пряма мова президента: "Я готовий. Я готовий зустрітися з президентом Трампом і Путіним. І я готовий зустрітися без будь-яких умов".

Деталі: На запитання, чи готовий він поїхати до Москви, про що говорив Путін, Зеленський знову повторив, що ні.

"Ні. Ні. Звичайно, ні. Це не умови, це ситуація – Росія напала на нас, я не можу поїхати до країни, коли ця країна, це місто, Москва, коли вони атакують нас. Тому це не може бути так, щоб під ракетним обстрілом їхати до їхньої столиці (яка ці ракети запускає – ред.). Ми можемо зустрітися в будь-якій іншій країні".

Передісторія:

  • Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга назвав "неприйнятною" пропозицію очільника Кремля Володимира Путіна зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським у Москві.
  • Пізніше Зеленський заявив, що таким запрошенням Путін намагається відтермінувати зустріч з ним. "Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене в Москву. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву", – сказав президент України.
  • Після цього глава РФ Володимир Путін дав зрозуміти, що він не збирається їхати кудись для проведення переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, але готовий зустрічатися в Москві. 

