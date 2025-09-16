Зеленський повторив, що готовий до зустрічі утрьох, але не в Москві

Президент Володимир Зеленський повторив, що він готовий до саміту чи зустрічі за участю президента США Дональда Трампа і правителя Росії Володимира Путіна будь-де, але не в РФ.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Sky news

Пряма мова президента: "Я готовий. Я готовий зустрітися з президентом Трампом і Путіним. І я готовий зустрітися без будь-яких умов".

Деталі: На запитання, чи готовий він поїхати до Москви, про що говорив Путін, Зеленський знову повторив, що ні.

"Ні. Ні. Звичайно, ні. Це не умови, це ситуація – Росія напала на нас, я не можу поїхати до країни, коли ця країна, це місто, Москва, коли вони атакують нас. Тому це не може бути так, щоб під ракетним обстрілом їхати до їхньої столиці (яка ці ракети запускає – ред.). Ми можемо зустрітися в будь-якій іншій країні".

Передісторія:

