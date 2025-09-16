Зеленский повторил, что готов к встрече втроем, но не в Москве
Президент Владимир Зеленский повторил, что он готов к саммиту или встрече с участием президента США Дональда Трампа и правителя России Владимира Путина где угодно, но не в РФ.
Источник: Зеленский в интервью Sky news
Прямая речь президента: "Я готов. Я готов встретиться с президентом Трампом и Путиным. И я готов встретиться без каких-либо условий".
Детали: На вопрос, готов ли он поехать в Москву, о чем говорил Путин, Зеленский снова повторил, что нет.
"Нет. Нет. Конечно, нет. Это не условия, это ситуация – Россия напала на нас, я не могу поехать в страну, когда эта страна, этот город, Москва, когда они атакуют нас. Поэтому это не может быть так, чтобы под ракетным обстрелом ехать в их столицу (которая эти ракеты запускает – ред.). Мы можем встретиться в любой другой стране".
Предыстория:
- Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига назвал "неприемлемым" предложение главы Кремля Владимира Путина встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.
- Позже Зеленский заявил, что таким приглашением Путин пытается отсрочить встречу с ним. "Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что если хочешь, чтобы встречи не было, то нужно пригласить меня в Москву", – сказал президент Украины.
- После этого правитель РФ Владимир Путин дал понять, что он не собирается ехать куда-то для проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, но готов встречаться в Москве.