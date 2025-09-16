Усі розділи
Верховна Рада відновила прямі трансляції засідань уперше від початку повномасштабної війни

Анастасія ПроцВівторок, 16 вересня 2025, 11:30
Верховна Рада відновила прямі трансляції засідань уперше від початку повномасштабної війни
Ілюстративне фото: Getty Images

16 вересня Верховна Рада провела пленарне засідання 14-ї сесії IX скликання. Його транслювали у прямому ефірі телеканалом "Рада" - уперше з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Джерело: телеканал "Рада"

Деталі: Пряма трансляція пленарних засідань парламенту була припинена у 2022 році з міркувань безпеки. У січні 2025 року було відновлено трансляцію засідань комітетів Ради, однак не пленарних засідань.

Трансляцію засідання 16 вересня можна переглянути онлайн на телеканалі "Рада".

Що було раніше:

  • 9 вересня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав постанову про відновлення прямих трансляцій засідань парламенту телеканалом "Рада". 
  • 4 вересня нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада проголосувала за відновлення трансляцій засідань парламенту з середини вересня.
  • 1 вересня на сайті парламенту з’явився проєкт постанови від низки нардепів про відновлення трансляцій Ради, у "Слузі народу" повідомляли, що підтримають її. У проєкт постанови, зокрема, зазначалось, що "прямі трансляції пленарних засідань Верховної Ради з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації не здійснювалися з метою забезпечення заходів безпеки. Водночас поточна безпекова ситуація, зважаючи на її зміну, у багатьох випадках дозволяє відновити трансляції без створення додаткових ризиків".
  • 30 липня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук казав, що засідання парламенту не транслюють у режимі реального часу "з міркувань безпеки" від початку повномасштабної війни у 2022 році.

