Верховна Рада відновила прямі трансляції засідань уперше від початку повномасштабної війни
Вівторок, 16 вересня 2025, 11:30
16 вересня Верховна Рада провела пленарне засідання 14-ї сесії IX скликання. Його транслювали у прямому ефірі телеканалом "Рада" - уперше з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Джерело: телеканал "Рада"
Деталі: Пряма трансляція пленарних засідань парламенту була припинена у 2022 році з міркувань безпеки. У січні 2025 року було відновлено трансляцію засідань комітетів Ради, однак не пленарних засідань.
Трансляцію засідання 16 вересня можна переглянути онлайн на телеканалі "Рада".
Що було раніше:
- 9 вересня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав постанову про відновлення прямих трансляцій засідань парламенту телеканалом "Рада".
- 4 вересня нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада проголосувала за відновлення трансляцій засідань парламенту з середини вересня.
- 1 вересня на сайті парламенту з’явився проєкт постанови від низки нардепів про відновлення трансляцій Ради, у "Слузі народу" повідомляли, що підтримають її. У проєкт постанови, зокрема, зазначалось, що "прямі трансляції пленарних засідань Верховної Ради з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації не здійснювалися з метою забезпечення заходів безпеки. Водночас поточна безпекова ситуація, зважаючи на її зміну, у багатьох випадках дозволяє відновити трансляції без створення додаткових ризиків".
- 30 липня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук казав, що засідання парламенту не транслюють у режимі реального часу "з міркувань безпеки" від початку повномасштабної війни у 2022 році.