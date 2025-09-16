Верховна Рада відновила прямі трансляції засідань уперше від початку повномасштабної війни

16 вересня Верховна Рада провела пленарне засідання 14-ї сесії IX скликання. Його транслювали у прямому ефірі телеканалом "Рада" - уперше з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Джерело: телеканал "Рада"

Деталі: Пряма трансляція пленарних засідань парламенту була припинена у 2022 році з міркувань безпеки. У січні 2025 року було відновлено трансляцію засідань комітетів Ради, однак не пленарних засідань.

Трансляцію засідання 16 вересня можна переглянути онлайн на телеканалі "Рада".

