Верховная Рада возобновила прямые трансляции заседаний впервые с начала полномасштабной войны

16 сентября Верховная Рада провела пленарное заседание 14-й сессии IX созыва. Его транслировал в прямом эфире телеканал "Рада" - впервые с начала полномасштабного вторжения России.

Источник: телеканал "Рада"

Детали: Прямая трансляция пленарных заседаний парламента была приостановлена в 2022 году из соображений безопасности. В январе 2025 года была возобновлена трансляция заседаний комитетов Рады, однако не пленарных заседаний.

Реклама:

Трансляцию заседания 16 сентября можно посмотреть онлайн на телеканале "Рада".

Что было ранее:

РЕКЛАМА: