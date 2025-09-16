Верховная Рада возобновила прямые трансляции заседаний впервые с начала полномасштабной войны
Вторник, 16 сентября 2025, 11:30
16 сентября Верховная Рада провела пленарное заседание 14-й сессии IX созыва. Его транслировал в прямом эфире телеканал "Рада" - впервые с начала полномасштабного вторжения России.
Источник: телеканал "Рада"
Детали: Прямая трансляция пленарных заседаний парламента была приостановлена в 2022 году из соображений безопасности. В январе 2025 года была возобновлена трансляция заседаний комитетов Рады, однако не пленарных заседаний.
Трансляцию заседания 16 сентября можно посмотреть онлайн на телеканале "Рада".
Что было ранее:
- 9 сентября председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал постановление о возобновлении прямых трансляций заседаний парламента телеканалом "Рада".
- 4 сентября нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада проголосовала за возобновление трансляций заседаний парламента с середины сентября.
- 1 сентября на сайте парламента появился проект постановления от ряда нардепов о возобновлении трансляций Рады, в "Слуге народа" сообщили, что поддержат его. В проекте постановления, в частности, отмечалось, что "прямые трансляции пленарных заседаний Верховной Рады с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации не осуществлялись с целью обеспечения мер безопасности. В то же время текущая ситуация с безопасностью, учитывая ее изменение, во многих случаях позволяет возобновить трансляции без создания дополнительных рисков".
- 30 июля спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что заседания парламента не транслируются в режиме реального времени "из соображений безопасности" с начала полномасштабной войны в 2022 году.