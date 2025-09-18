Зеленський підписав закон про військового омбудсмана

Президент Володимир Зеленський підписав закон №13266 "Про військового омбудсмана", який Верховна Рада ухвалила напередодні.

Джерело: картка №13266

Деталі: Підпис Зеленський поставив 18 вересня.

Реклама:

Закон визначає правовий статус, завдання та організаційні засади діяльності військового омбудсмана, який має захищати права військовослужбовців сил безпеки та оборони, резервістів, військовозобов’язаних, членів добровольчих формувань тергромад та поліцейських спецпідрозділів.

Основні принципи його діяльності: верховенство права, пріоритет дотримання прав і свобод людини і громадянина, законність, справедливість та неупередженість, незалежність, політична нейтральність, прозорість і взаємодія з громадськістю.

Військовий омбудсман призначатиметься президентом на 5 років. Ту саму особу можна обрати не більш як на два строки поспіль. Кандидат повинен бути громадянином України від 30 років, мати вищу освіту не нижче рівня магістра, вільно володіти державною мовою, мати бездоганну репутацію та проживати в Україні щонайменше 5 років перед призначенням.

614РЕКЛАМА:

На цю посаду не можуть претендувати чинні військовослужбовці, члени політичних партій, особи з іноземним громадянством чи ті, хто має аліментні борги понад пів року.

Омбудсмен може розглядати скарги військових, проводити перевірки, отримувати інформацію з обмеженим доступом від органів влади, безперешкодно відвідувати військові частини та об’єкти, включно з гауптвахтами і дисциплінарними батальйонами, а також вимагати особистого прийому в керівників органів влади чи командування.

Щороку до 30 березня він має звітувати перед президентом, а звіт публікуватимуть на офіційному сайті інституції. Фінансування діяльності здійснюватиметься з держбюджету.

Відповідно до закону, повноваження військового омбудсмана припиняються у разі його звільнення або смерті. Звільнення можливе у випадках прийняття відповідного рішення президентом, закінчення строку повноважень, подання письмової заяви про відставку, призначення чи обрання на іншу посаду за згодою омбудсмана, набрання чинності обвинувальним вироком суду, відкриття провадження щодо корупційних правопорушень, вступу до політичної партії та в інших випадках, передбачених законом.

Передісторія:

17 вересня Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому закон про військового омбудсмана. Проект закону підтримали 283 депутати.

Уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова привітала прийняття Верховною Радою закону про військового омбудсмана і повідомила, що продовжуватиме свою діяльність на посаді до моменту створення Офісу військового омбудсмена.

Нагадаємо: