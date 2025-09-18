Все разделы
Зеленский подписал закон о военном омбудсмене

Анастасия ПроцЧетверг, 18 сентября 2025, 12:50
Зеленский подписал закон о военном омбудсмене
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский подписал закон №13266 "О военном омбудсмене", который Верховная Рада приняла накануне. 

Источник: карточка №13266

Детали: Подпись Зеленский поставил 18 сентября.

Закон определяет правовой статус, задачи и организационные основы деятельности военного омбудсмена, который должен защищать права военнослужащих сил безопасности и обороны, резервистов, военнообязанных, членов добровольческих формирований территориальных общин и полицейских спецподразделений.

Основные принципы его деятельности: верховенство права, приоритет соблюдения прав и свобод человека и гражданина, законность, справедливость и беспристрастность, независимость, политическая нейтральность, прозрачность и взаимодействие с общественностью.

Военный омбудсмен будет назначаться президентом на 5 лет. Одно и то же лицо можно избрать не более чем на два срока подряд. Кандидат должен быть гражданином Украины от 30 лет, иметь высшее образование не ниже уровня магистра, свободно владеть государственным языком, иметь безупречную репутацию и проживать в Украине не менее 5 лет перед назначением.

На эту должность не могут претендовать действующие военнослужащие, члены политических партий, лица с иностранным гражданством или те, кто имеет алиментные долги более полугода.

Омбудсмен сможет рассматривать жалобы военных, проводить проверки, получать информацию с ограниченным доступом от органов власти, беспрепятственно посещать воинские части и объекты, включая гауптвахты и дисциплинарные батальоны, а также требовать личного приема у руководителей органов власти или командования.

Ежегодно до 30 марта он должен отчитываться перед президентом, а отчет будет публиковаться на официальном сайте учреждения. Финансирование деятельности будет осуществляться из госбюджета.

В соответствии с законом, полномочия военного омбудсмена прекращаются в случае его увольнения или смерти. Увольнение возможно в случаях принятия соответствующего решения президентом, истечения срока полномочий, подачи письменного заявления об отставке, назначения или избрания на другую должность с согласия омбудсмена, вступления в силу обвинительного приговора суда, открытия производства по коррупционным правонарушениям, вступления в политическую партию и в других случаях, предусмотренных законом.

Предыстория:

Напомним:

Зеленскийзаконодательство
