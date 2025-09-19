Путін офіційно звільнив Козака

Правитель Росії Володимир Путін офіційно звільнив свого соратника Дмитра Козака з посади заступника керівника "адміністрації президента" Росії.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: Указ про звільнення Козака з'явився на сайті Путіна 18 вересня, через кілька днів після інформації від джерел про ці плани.

Так, за словами близьких до Кремля співрозмовників, Козак виступав за перемовини з Україною і укладення мирної угоди.

Інститут вивчення війни пов'язує звільнення близького соратника російського правителя Дмитра Козака з розбіжностями у поглядах з Володимиром Путіним. Так, Козак наполягав на перемовинах з Україною, а рішення про його відставку свідчить про бажання правителя РФ надалі воювати з Україною.

