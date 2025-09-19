Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін офіційно звільнив Козака

Альона Мазуренко П'ятниця, 19 вересня 2025, 00:26
Путін офіційно звільнив Козака

Правитель Росії Володимир Путін офіційно звільнив свого соратника Дмитра Козака з посади заступника керівника "адміністрації президента" Росії.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: Указ про звільнення Козака з'явився на сайті Путіна 18 вересня, через кілька днів після інформації від джерел про ці плани.

Реклама:

Так, за словами близьких до Кремля співрозмовників, Козак виступав за перемовини з Україною і укладення мирної угоди. 

Інститут вивчення війни пов'язує звільнення близького соратника російського правителя Дмитра Козака з розбіжностями у поглядах з Володимиром Путіним. Так, Козак наполягав на перемовинах з Україною, а рішення про його відставку свідчить про бажання правителя РФ надалі воювати з Україною.

 

Нагадаємо: 

614РЕКЛАМА:
  • У серпні видання The New York Times з посиланням на близькі до Кремля джерела повідомляло, що заступник глави адміністрації правителя РФ Дмитро Козак, який є одним з близьких соратників Володимира Путіна, нещодавно пропонував главі Кремля зупинити війну в Україні і почати мирні переговори.
  • У 2022 році агентство Reuters дізналося, що Козак переконував Володимира Путіна, що досяг попередньої угоди з Україною щодо відмови від вступу в НАТО, однак президент РФ відкинув його слова та розпочав повномасштабне вторгнення.

ПутінРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоЗеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
На Кіровоградщині чоловік стріляв у поліцейських: двоє поранених
На фронті загинув колишній співробітник фонду "Повернись живим" Тарас Шпук
Зеленський зустрінеться з Трампом на Генасамблеї ООН
Зеленський анонсував створення штурмових військ
В аеропортах Європи збої через кібератаку
Усі новини...
Путін
Трамп вважає нафтові доходи РФ ключовим фактором у примусі Путіна до миру
Путін знову підвів Трампа
У Путіна заявили, що Козак сам захотів у відставку
Останні новини
22:01
Bloomberg: Путін після зустрічі з Трампом вирішив сильніше бити по Україні
21:39
Чим корисна кориця та скільки її можна їсти? Пояснює наука
21:20
Українська FRDM Group розробила наземного робота з ракетами та лазерним наведенням
21:03
Трамп пригрозив Венесуелі: Прийміть назад в’язнів або заплатите величезну ціну
20:51
Туреччина значно збільшила імпорт української кукурудзи
20:39
Єрмак поговорив із Рубіо про підготовку безпекових гарантій для України
20:29
"Warbirds of Ukraine" представила новий далекобійний дрон "Зозуля" з дальністю до 2100 км
20:12
Нові посли Німеччини, Норвегії та Чехії офіційно почали роботу в Україні
19:44
РФ атакувала Полтавщину: є влучання по цивільній інфраструктурі
19:36
оновленоЗеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
Усі новини...
Реклама:
Реклама: