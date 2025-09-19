Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин официально уволил Козака

Алена МазуренкоПятница, 19 сентября 2025, 00:26
Путин официально уволил Козака

Правитель России Владимир Путин официально уволил своего соратника Дмитрия Козака с должности замруководителя "администрации президента" России.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: Указ об увольнении Козака появился на сайте Путина 18 сентября, через несколько дней после информации от источников об этих планах.

Реклама:

Так, по словам близких к Кремлю собеседников, Козак выступал за переговоры с Украиной и заключение мирного соглашения.

Институт изучения войны связывает увольнение близкого соратника российского правителя Дмитрия Козака с разногласиями во взглядах с Владимиром Путиным. Козак настаивал на переговорах с Украиной, а решение об его отставке свидетельствует о желании правителя РФ в дальнейшем воевать с Украиной.

 

Напомним:

РЕКЛАМА:
  • В августе издание The New York Times со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщило, что заместитель главы администрации правителя РФ Дмитрий Козак, который является одним из близких соратников Владимира Путина, недавно предлагал главе Кремля остановить войну в Украине и начать мирные переговоры.
  • В 2022 году агентство Reuters узнало, что Козак убеждал Владимира Путина, что достиг предварительного соглашения с Украиной об отказе от вступления в НАТО, однако президент РФ отверг его слова и начал полномасштабное вторжение.

ПутинРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
На фронте погиб бывший сотрудник фонда "Вернись живым" Тарас Шпук
Беспилотники СБУ и ССО атаковали нефтеперекачивающие станции в России
Зеленский встретится с Трампом на Генассамблее ООН
Зеленский анонсировал создание штурмовых войск
В аэропортах Европы сбои из-за кибератаки
Все новости...
Путин
Трамп считает нефтяные доходы РФ ключевым фактором в принуждении Путина к миру
Путин снова подвел Трампа
У Путина заявили, что Козак сам захотел в отставку
Последние новости
19:44
РФ атаковала Полтавскую область: есть попадания по гражданской инфраструктуре
19:36
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
19:28
Румынские ультраправые победили бы на выборах, если бы они проходили в ближайшее время
19:03
В 2029 году астероид пролетит ближе к Земле, чем некоторые спутники: его будет видно невооруженным глазом
18:55
В Польше нашли обломки еще одного российского БПЛА
18:45
Ночная атака на Днепр: число пострадавших возросло до 36
18:44
В Германии расследуют появление "заблудившегося грибника" на полигоне Бундесвера
18:25
История пса Миши из метро: после жалоб в соцсетях полиция проверила условия содержания собаки
18:16
ФехтованиеВлада Харькова выиграла золотую медаль чемпионата мира среди военнослужащих
18:11
В Кировоградской области мужчина стрелял в полицейских: двое раненых
Все новости...
Реклама:
Реклама: