Правитель России Владимир Путин официально уволил своего соратника Дмитрия Козака с должности замруководителя "администрации президента" России.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: Указ об увольнении Козака появился на сайте Путина 18 сентября, через несколько дней после информации от источников об этих планах.

Так, по словам близких к Кремлю собеседников, Козак выступал за переговоры с Украиной и заключение мирного соглашения.

Институт изучения войны связывает увольнение близкого соратника российского правителя Дмитрия Козака с разногласиями во взглядах с Владимиром Путиным. Козак настаивал на переговорах с Украиной, а решение об его отставке свидетельствует о желании правителя РФ в дальнейшем воевать с Украиной.

