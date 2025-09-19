Путин официально уволил Козака
Правитель России Владимир Путин официально уволил своего соратника Дмитрия Козака с должности замруководителя "администрации президента" России.
Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"
Детали: Указ об увольнении Козака появился на сайте Путина 18 сентября, через несколько дней после информации от источников об этих планах.
Так, по словам близких к Кремлю собеседников, Козак выступал за переговоры с Украиной и заключение мирного соглашения.
Институт изучения войны связывает увольнение близкого соратника российского правителя Дмитрия Козака с разногласиями во взглядах с Владимиром Путиным. Козак настаивал на переговорах с Украиной, а решение об его отставке свидетельствует о желании правителя РФ в дальнейшем воевать с Украиной.
Напомним:
- В августе издание The New York Times со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщило, что заместитель главы администрации правителя РФ Дмитрий Козак, который является одним из близких соратников Владимира Путина, недавно предлагал главе Кремля остановить войну в Украине и начать мирные переговоры.
- В 2022 году агентство Reuters узнало, что Козак убеждал Владимира Путина, что достиг предварительного соглашения с Украиной об отказе от вступления в НАТО, однако президент РФ отверг его слова и начал полномасштабное вторжение.