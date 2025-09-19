Зеленский заявил, что на Донецком направлении продолжаются контрнаступательные действия

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 19 сентября сообщил, что на Донецком направлении фронта украинские воины продолжают контрнаступательные действия.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Были доклады военных, Главнокомандующего. Продолжаем контрнаступательные действия на Донецком направлении. Район Покровска, район Доброполья – именно там было одно из самых важных для россиян направлений их наступления, и полноценное наступление они не смогли там развернуть.

Наши военные уничтожают их силы. Существенные у россиян потери. Существенно пополнен и обменный фонд для нашего государства. Каждый день добавляется российских пленных".

Детали: Президент поблагодарил задействованные подразделения: 79-ю, 82-ю десантно-штурмовые бригады, наши штурмовые подразделения – 1-й, 33-й, 225-й, 425-й штурмовые полки, – 14-ю бригаду Национальной гвардии Украины.

Он также добавил, что вокруг Купянска в Харьковской области Силы обороны защищают позиции. Также глава государства анонсировал новые дипстрайки в ответ на то, что делает Россия.

