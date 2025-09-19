Все разделы
Зеленский заявил, что на Донецком направлении продолжаются контрнаступательные действия

Татьяна ОлейникПятница, 19 сентября 2025, 19:38
Зеленский заявил, что на Донецком направлении продолжаются контрнаступательные действия
Владимир Зеленский. Фото - getty images

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 19 сентября сообщил, что на Донецком направлении фронта украинские воины продолжают контрнаступательные действия.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Были доклады военных, Главнокомандующего. Продолжаем контрнаступательные действия на Донецком направлении. Район Покровска, район Доброполья – именно там было одно из самых важных для россиян направлений их наступления, и полноценное наступление они не смогли там развернуть.

Наши военные уничтожают их силы. Существенные у россиян потери. Существенно пополнен и обменный фонд для нашего государства. Каждый день добавляется российских пленных".

Детали: Президент поблагодарил задействованные подразделения: 79-ю, 82-ю десантно-штурмовые бригады, наши штурмовые подразделения – 1-й, 33-й, 225-й, 425-й штурмовые полки, – 14-ю бригаду Национальной гвардии Украины.

Он также добавил, что вокруг Купянска в Харьковской области Силы обороны защищают позиции. Также глава государства анонсировал новые дипстрайки в ответ на то, что делает Россия.

Что предшествовало:

  • 10-й армейский корпус СВ ВСУ 19 сентября сообщил, что ситуация на Купянском направлении остается напряженной, оккупанты намерены захватить Купянск, для этого накопили силы возле сел Радьковка и Голубовка, действуют небольшими штурмовыми группами.
  • 17 сентября аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска имеют продвижение в Купянском районе Харьковской области и возле Новоивановки в Запорожье.
  • В Генеральном штабе 13 сентября заявили, что ситуация в городе Купянск Харьковской области и его окрестностях, а также трубопровод, через который могли бы проникнуть российские оккупанты, находятся под контролем Вооруженных сил Украины.

Зеленскийбоевые действияроссийско-украинская войнаДонецкая область
