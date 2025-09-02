Суд арештував підозрюваного у вбивстві Парубія

підозрюваний у вбивстві Парубія в суді 2 вересня. фото "Суспільне"

Галицький районний суд Львова арештував на 60 діб без права внесення застави 52-річного львів'янина Михайла Сцельнікова, якого підозрюють у вбивстві народного депутата, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

Джерело: hromadske, Офіс генпрокурора

Деталі: Дії 52-річного львів’янина кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Під час засідання суду фігурант визнав свою провину у скоєному та назвав свої дії "помстою українській владі".

Разом із цим він відкинув повідомлення, що російські спецслужби його шантажували, та додав, що хоче, аби його обміняли на військовополонених і він зміг знайти тіло свого сина.

