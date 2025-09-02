Усі розділи
Суд арештував підозрюваного у вбивстві Парубія

Валентина РоманенкоВівторок, 2 вересня 2025, 14:04
Суд арештував підозрюваного у вбивстві Парубія
підозрюваний у вбивстві Парубія в суді 2 вересня. фото "Суспільне"

Галицький районний суд Львова арештував на 60 діб без права внесення застави 52-річного львів'янина Михайла Сцельнікова, якого підозрюють у вбивстві народного депутата, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

Джерело: hromadske, Офіс генпрокурора

Деталі: Дії 52-річного львів’янина кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Під час засідання суду фігурант визнав свою провину у скоєному та назвав свої дії "помстою українській владі".

Разом із цим він відкинув повідомлення, що російські спецслужби його шантажували, та додав, що хоче, аби його обміняли на військовополонених і він зміг знайти тіло свого сина.

Передісторія:

  • 30 серпня 2025 року у Львові вбили чинного нардепа та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Як повідомили в Офісі генпрокурора, невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Парубій загинув на місці. Нападник втік, у місті було введено спеціальну операцію "Сирена".
  • Зеленський у ніч проти 1 вересня повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві колишнього голови Верховної Ради. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що підозрюваного затримали на Хмельниччині.
  • Нацполіція показала перші фото затриманого підозрюваного. Очільник Нацполіції Іван Вигівський наголосив, що цей злочин не випадковий, та що в ньому є російський слід.
  • На брифінгу 1 вересня правоохоронці повідомили, що слідство не відкидає жодної з версій у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія, але пріоритетною вважають – російський слід.
  • Журналісти "Радіо Свобода" стверджують, що підозрюваний у вбивстві Парубія під час перших допитів зізнався у скоєному та повідомив про свої контакти з представниками Росії.

Парубійвбивствосуд
