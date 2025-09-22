Путін звинуватив Захід у зриві ядерних угод і пригрозив відповісти силою

Лідер Росії Володимир Путін заявив, що Москва нібито готова реагувати на "будь-які стратегічні загрози" з боку Заходу не словами, а "військово-технічними заходами".

Джерело: "ТАСС" з посиланням на слова Путіна

Деталі:Очільник Кремля під час засідання Радбезу стверджував, що через "руйнівні кроки" Заходу "суттєво підірвано основи конструктивних відносин і практичного взаємодії між країнами, які володіють ядерною зброєю". За його словами, це торкнулося як двосторонніх, так і багатосторонніх форматів діалогу.

Пряма мова: "У результаті раніше здійснених країнами Заходу досить руйнівних кроків було суттєво підірвано фундамент конструктивних відносин і практичної взаємодії між державами, що володіють ядерною зброєю. Виявилися розхитаними основи для ведення діалогу у відповідних двосторонніх і багатосторонніх форматах".

Деталі: Він додав, що відмова від мораторію на розгортання ракет середньої та малої дальності стала для Росії "вимушеним кроком".

Водночас Путін заявив, що вихід із Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-ІІІ) був би "помилкою". Тому Москва готова формально дотримуватися його ще рік після завершення чинності в лютому 2026 року, але додав, що збереження Росією обмежень можливе лише у разі "аналогічних кроків США".

Довідка: Договір про стратегічні наступальні озброєння (СНО) – це угода про обмеження ядерних озброєнь між США і Російською Федерацією.

Було три подібних угоди: СНО-1 або START-I від 1991 року (між СРСР та США), СНО-2 або START II від 1992 року (підписана Борисом Єльциним та Джорджем Бушем-старшим) та СНО-3 або New Start від 2010 року (підписана Дмитром Медведєвим та Бараком Обамою). Дію останньої угоди сторони продовжили у лютому 2021 року.

Із договору про обмеження системи протиракетної (ПРО), підписаного 1972 року між США і СРСР, Сполучені Штати вийшли першими: Джордж Буш-молодший оголосив про це 13 грудня 2001 року – угода ще діяла до 12 червня 2002 року.

У 2023 році Путін заявив , що Росія призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння, тобто про обмеження ядерних озброєнь РФ та США.

