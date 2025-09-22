Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін звинуватив Захід у зриві ядерних угод і пригрозив відповісти силою

Анастасія ПроцПонеділок, 22 вересня 2025, 16:14
Путін звинуватив Захід у зриві ядерних угод і пригрозив відповісти силою
Ілюстративне фото: Getty Images

Лідер Росії Володимир Путін заявив, що Москва нібито готова реагувати на "будь-які стратегічні загрози" з боку Заходу не словами, а "військово-технічними заходами".

Джерело: "ТАСС" з посиланням на слова Путіна 

Деталі:Очільник Кремля під час засідання Радбезу стверджував, що через "руйнівні кроки" Заходу "суттєво підірвано основи конструктивних відносин і практичного взаємодії між країнами, які володіють ядерною зброєю". За його словами, це торкнулося як двосторонніх, так і багатосторонніх форматів діалогу.

Реклама:

Пряма мова: "У результаті раніше здійснених країнами Заходу досить руйнівних кроків було суттєво підірвано фундамент конструктивних відносин і практичної взаємодії між державами, що володіють ядерною зброєю. Виявилися розхитаними основи для ведення діалогу у відповідних двосторонніх і багатосторонніх форматах".

Деталі: Він додав, що відмова від мораторію на розгортання ракет середньої та малої дальності стала для Росії "вимушеним кроком".

Водночас Путін заявив, що вихід із Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-ІІІ) був би "помилкою". Тому Москва готова формально дотримуватися його ще рік після завершення чинності в лютому 2026 року, але додав, що збереження Росією обмежень можливе лише у разі "аналогічних кроків США".

РЕКЛАМА:

Довідка: Договір про стратегічні наступальні озброєння (СНО) – це угода про обмеження ядерних озброєнь між США і Російською Федерацією.

Було три подібних угоди: СНО-1 або START-I від 1991 року (між СРСР та США), СНО-2 або START II від 1992 року (підписана Борисом Єльциним та Джорджем Бушем-старшим) та СНО-3 або New Start від 2010 року (підписана Дмитром Медведєвим та Бараком Обамою). Дію останньої угоди сторони продовжили у лютому 2021 року.

Із договору про обмеження системи протиракетної (ПРО), підписаного 1972 року між США і СРСР, Сполучені Штати вийшли першими: Джордж Буш-молодший оголосив про це 13 грудня 2001 року – угода ще діяла до 12 червня 2002 року.

Нагадаємо:  

  • У 2023 році Путін заявив, що Росія призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння, тобто про обмеження ядерних озброєнь РФ та США.

Що передувало:

  • 4 серпня 2025 року речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що в Росії "дуже акуратно" ставляться до будь-яких заяв, пов'язаних із ядерною проблематикою. Про це Пєсков сказав після рішення президента США Дональда Трампа перемістити 2 атомні підводні човни ближче до РФ через заяви голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.
  • 1 серпня Трамп наказав перемістити два атомні підводні човни на випадок, якщо провокаційні заяви Медведєва виявляться не просто словами.
  • Після того у суботу він сказав, що субмарини вже перебувають ближче до Росії.
  • Сам Медведєв ще 31 липня у соцмережах заявив, що "якщо якісь слова колишнього президента Росії (Медведєва - ред.) викликають таку нервову реакцію у цілого настільки грізного президента США, значить, Росія у всьому має рацію і продовжить йти своєю дорогою".

Путінзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
На ЗАЕС стався блекаут – десятий за час окупації росіянами
Трамп в ООН: Європа "фінансує війну проти себе", купуючи енергоресурси у Росії
Понад 2 тижні боролися за життя: у Києві померла 24-річна породілля, яка постраждала внаслідок атаки РФ
Відкрили двері для Путіна: три африканські країни заявили про вихід з МКС
Генштаб підтвердив ураження важливих об’єктів у Росії та в Криму
відео У Києві вперше перекрили Хрещатик для хвилини мовчання: як це було
Усі новини...
Путін
ISW: Путін міг організувати або схвалити витік інформації Bloomberg про посилення ударів по Україні
Bloomberg: Путін після зустрічі з Трампом вирішив сильніше бити по Україні
У Кремлі відповіли на слова Трампа про те, що Путін його підвів
Останні новини
20:42
Зеленський почав зустріч із Трампом
20:28
Сховала тіла у валізі: у Новій Зеландії суд визнав винною жінку, яка вбила двох своїх дітей
20:09
У Німеччині – чергові пошкодження на залізниці, правоохоронці почали розслідування
20:07
Удар дронами – і рекорд: експорт нафти РФ досяг максимуму за 16 місяців
20:03
"Українська правда" другий рік поспіль стала найпопулярнішим сайтом новин – дослідження
19:52
Мандзин виграв суперспринт на чемпіонаті України з літнього біатлону
19:27
Місцеві бюджети зібрали 29,7 мільярдів гривень земельного податку
19:11
У Нікополі від обстрілів росіян загинула жінка
19:07
"Ударив в обличчя і вибив зуби": ООН опублікувала свідчення цивільних українців, які були в неволі в РФ
19:02
Атака дронів зупинила роботу астраханського заводу "Газпрому"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: