Путин обвинил Запад в срыве ядерных соглашений и пригрозил ответить силой

Лидер России Владимир Путин заявил, что Москва якобы готова реагировать на "любые стратегические угрозы" со стороны Запада не словами, а "военно-техническими мерами".

Источник: "ТАСС" со ссылкой на слова Путина

Детали: Глава Кремля во время заседания Совбеза утверждал, что из-за "разрушительных шагов" Запада "существенно подорваны основы конструктивных отношений и практического взаимодействия между странами, обладающими ядерным оружием". По его словам, это коснулось как двусторонних, так и многосторонних форматов диалога.

Прямая речь: "В результате ранее осуществленных странами Запада достаточно разрушительных шагов был существенно подорван фундамент конструктивных отношений и практического взаимодействия между государствами, обладающими ядерным оружием. Оказались расшатаны основы для ведения диалога в соответствующих двусторонних и многосторонних форматах".

Детали: Он добавил, что отказ от моратория на развертывание ракет средней и малой дальности стал для России "вынужденным шагом".

В то же время Путин заявил, что выход из Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-ІІІ) был бы "ошибкой". Поэтому Москва готова формально соблюдать его еще год после истечения срока действия в феврале 2026 года, но добавил, что сохранение Россией ограничений возможно только в случае "аналогичных шагов США".

Справка: Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) – это соглашение об ограничении ядерных вооружений между США и Российской Федерацией.

Было три подобных соглашения: СНВ-1 или START-I от 1991 года (между СССР и США), СНВ-2 или START II от 1992 года (подписано Борисом Ельциным и Джорджем Бушем-старшим) и СНВ-3 или New Start от 2010 года (подписано Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой). Действие последнего соглашения стороны продлили в феврале 2021 года.

Из договора об ограничении системы противоракетной (ПРО), подписанного в 1972 году между США и СССР, Соединенные Штаты вышли первыми: Джордж Буш-младший объявил об этом 13 декабря 2001 года – соглашение еще действовало до 12 июня 2002 года.

В 2023 году Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях то есть в договоре об ограничении ядерных вооружений РФ и США.

