Путин обвинил Запад в срыве ядерных соглашений и пригрозил ответить силой

Анастасия ПроцПонедельник, 22 сентября 2025, 16:14
Иллюстративное фото: Getty Images

Лидер России Владимир Путин заявил, что Москва якобы готова реагировать на "любые стратегические угрозы" со стороны Запада не словами, а "военно-техническими мерами".

Источник: "ТАСС" со ссылкой на слова Путина 

Детали: Глава Кремля во время заседания Совбеза утверждал, что из-за "разрушительных шагов" Запада "существенно подорваны основы конструктивных отношений и практического взаимодействия между странами, обладающими ядерным оружием". По его словам, это коснулось как двусторонних, так и многосторонних форматов диалога.

Прямая речь: "В результате ранее осуществленных странами Запада достаточно разрушительных шагов был существенно подорван фундамент конструктивных отношений и практического взаимодействия между государствами, обладающими ядерным оружием. Оказались расшатаны основы для ведения диалога в соответствующих двусторонних и многосторонних форматах".

Детали: Он добавил, что отказ от моратория на развертывание ракет средней и малой дальности стал для России "вынужденным шагом".

В то же время Путин заявил, что выход из Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-ІІІ) был бы "ошибкой". Поэтому Москва готова формально соблюдать его еще год после истечения срока действия в феврале 2026 года, но добавил, что сохранение Россией ограничений возможно только в случае "аналогичных шагов США".

Справка: Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) – это соглашение об ограничении ядерных вооружений между США и Российской Федерацией.

Было три подобных соглашения: СНВ-1 или START-I от 1991 года (между СССР и США), СНВ-2 или START II от 1992 года (подписано Борисом Ельциным и Джорджем Бушем-старшим) и СНВ-3 или New Start от 2010 года (подписано Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой). Действие последнего соглашения стороны продлили в феврале 2021 года.

Из договора об ограничении системы противоракетной (ПРО), подписанного в 1972 году между США и СССР, Соединенные Штаты вышли первыми: Джордж Буш-младший объявил об этом 13 декабря 2001 года – соглашение еще действовало до 12 июня 2002 года.

Напомним:

  • В 2023 году Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях  то есть в договоре об ограничении ядерных вооружений РФ и США.

Что предшествовало:

  • 4 августа 2025 года пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России "очень аккуратно" относятся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой. Об этом Песков сказал после решения президента США Дональда Трампа переместить 2 атомные подводные лодки ближе к РФ из-за заявлений председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.
  • 1 августа Трамп сообщил, что приказал переместить две атомные подводные лодки на случай, если провокационные заявления Медведева окажутся не просто словами.
  • После этого в субботу он сказал, что подводные лодки уже находятся ближе к России.
  • Сам Медведев еще 31 июля в соцсетях заявил, что "если какие-то слова бывшего президента России (Медведева - ред.) вызывают такую нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своим путем".

Путиноружие
