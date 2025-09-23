Зеленський у Нью-Йорку обговорив з головою МВФ нову програму підтримки України
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, під час якої сторони обговорили подальші кроки щодо фінансової підтримки України.
Джерело: Зеленський в соцмережах
Пряма мова: "Обговорили можливості для використання заморожених російських активів на користь України та всі можливі варіанти співпраці, зокрема й нову програму, спрямовану на підтримку стійкості нашої країни в найближчі роки. Домовилися про подальшу тісну співпрацю між урядом України та МВФ".
Деталі: Окремо Зеленський наголосив на порушеннях Росією повітряного простору країн-членів НАТО, зокрема інцидент 22 вересня в Копенгагені. За його словами, відсутність рішучої відповіді союзників лише заохотить Росію продовжувати провокації.
Передісторія:
- 23 вересня президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка, де візьме участь у 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.
- Також у вівторок планується зустріч з президентом США Дональдом Трампом та інші двосторонні переговори.