Зеленський у Нью-Йорку обговорив з головою МВФ нову програму підтримки України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, під час якої сторони обговорили подальші кроки щодо фінансової підтримки України.

Джерело: Зеленський в соцмережах

Пряма мова: "Обговорили можливості для використання заморожених російських активів на користь України та всі можливі варіанти співпраці, зокрема й нову програму, спрямовану на підтримку стійкості нашої країни в найближчі роки. Домовилися про подальшу тісну співпрацю між урядом України та МВФ".

Деталі: Окремо Зеленський наголосив на порушеннях Росією повітряного простору країн-членів НАТО, зокрема інцидент 22 вересня в Копенгагені. За його словами, відсутність рішучої відповіді союзників лише заохотить Росію продовжувати провокації.

