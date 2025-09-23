Зеленский в Нью-Йорке обсудил с главой МВФ новую программу поддержки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, в ходе которой стороны обсудили дальнейшие шаги по финансовой поддержке Украины.
Источник: Зеленский в соцсетях
Прямая речь: "Обсудили возможности для использования замороженных российских активов в пользу Украины и все возможные варианты сотрудничества, в том числе новую программу, направленную на поддержку устойчивости нашей страны в ближайшие годы. Договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве между правительством Украины и МВФ".
Детали: Отдельно Зеленский подчеркнул нарушения Россией воздушного пространства стран-членов НАТО, в частности инцидент 22 сентября в Копенгагене. По его словам, отсутствие решительного ответа союзников только поощрит Россию продолжать провокации.
Предыстория:
- 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
- Также во вторник планируется встреча с президентом США Дональдом Трампом и другие двусторонние переговоры.