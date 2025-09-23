Єврокомісія ініціює створення міжнародної групи донорів для відновлення Гази

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення спеціальної "групи донорів" для координації та фінансування масштабного відновлення сектору Гази.

Джерело: заява фон дер Ляєн в соцмережі Х, Reuters

Деталі: Вона наголосила, що міжнародна спільнота має активізувати зусилля, адже "на кону стоїть саме виживання палестинської адміністрації".

Реклама:

Пряма мова: "Саме тому ми створимо групу донорів для Палестини. Будь-яка майбутня палестинська держава має бути життєздатною, в тому числі з економічної точки зору, і цього можна досягти також за підтримки її сусідів. Ми, європейці, створимо спеціальний інструмент для відновлення Гази у координації з іншими донорами".

Деталі: За даними ООН і Світового банку, станом на кінець січня 2024 року інфраструктурні збитки у Газі оцінювалися у 18,5 мільярда доларів. Руйнування торкнулися житлового фонду, промислових і комерційних об’єктів, а також критично важливих сфер – освіти, медицини та енергетики.

Оновлені дані Управління ООН з координації гуманітарних справ свідчать, що доступними залишаються менше ніж чверть довоєнних запасів води, а щонайменше 68% дорожньої мережі пошкоджено.

РЕКЛАМА:

Передісторія: