Єврокомісія ініціює створення міжнародної групи донорів для відновлення Гази

Іван Д'яконовВівторок, 23 вересня 2025, 07:29
Фото: Getty Images

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення спеціальної "групи донорів" для координації та фінансування масштабного відновлення сектору Гази.

Джерело: заява фон дер Ляєн в соцмережі Х, Reuters

Деталі: Вона наголосила, що міжнародна спільнота має активізувати зусилля, адже "на кону стоїть саме виживання палестинської адміністрації".

Пряма мова: "Саме тому ми створимо групу донорів для Палестини. Будь-яка майбутня палестинська держава має бути життєздатною, в тому числі з економічної точки зору, і цього можна досягти також за підтримки її сусідів. Ми, європейці, створимо спеціальний інструмент для відновлення Гази у координації з іншими донорами".

Деталі: За даними ООН і Світового банку, станом на кінець січня 2024 року інфраструктурні збитки у Газі оцінювалися у 18,5 мільярда доларів. Руйнування торкнулися житлового фонду, промислових і комерційних об’єктів, а також критично важливих сфер – освіти, медицини та енергетики.

Оновлені дані Управління ООН з координації гуманітарних справ свідчать, що доступними залишаються менше ніж чверть довоєнних запасів води, а щонайменше 68% дорожньої мережі пошкоджено.

Передісторія: 

  • Про визнання державності Палестини заявили Велика Британія, Франція, Канада, Австралія, Норвегія, Ірландія, Іспанія, Бельгія, Люксембург, Мальта та Монако. Португалія і ще майже десять держав планують приєднатися.
  • Під час свого виступу на міжнародної конференції високого рівня з мирного врегулювання палестинського питання генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що позбавлення палестинців права на власну державу сприятиме поширенню радикалізму у всьому світі
  • Він наголосив, що реалізація принципу "двох держав" є єдиним життєздатним шляхом до досягнення миру між Ізраїлем та Палестиною.
  • Водночас Посол Ізраїлю при ООН Дані Данон заявив, що війна в Газі триватиме до звільнення всіх заручників і повної ліквідації ХАМАС. Він наголосив, що Ізраїль не визнає рішення про створення Палестини.

ЄСПалестинаСектор Гази
