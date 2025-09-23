Еврокомиссия инициирует создание международной группы доноров для восстановления Газы

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о создании специальной "группы доноров" для координации и финансирования масштабного восстановления сектора Газы.

Источник: заявление фон дер Ляйен в соцсети Х, Reuters

Детали: Она подчеркнула, что международное сообщество должно активизировать усилия, ведь "на кону стоит само выживание палестинской администрации".

Прямая речь: "Именно поэтому мы создадим группу доноров для Палестины. Любое будущее палестинское государство должно быть жизнеспособным, в том числе с экономической точки зрения, и этого можно достичь также при поддержке его соседей. Мы, европейцы, создадим специальный инструмент для восстановления Газы в координации с другими донорами".

Детали: По данным ООН и Всемирного банка, по состоянию на конец января 2024 года инфраструктурные убытки в Газе оценивались в 18,5 миллиарда долларов. Разрушения коснулись жилищного фонда, промышленных и коммерческих объектов, а также критически важных сфер — образования, медицины и энергетики.

Обновленные данные Управления ООН по координации гуманитарных дел свидетельствуют, что доступными остаются менее четверти довоенных запасов воды, а не менее 68% дорожной сети повреждены.

