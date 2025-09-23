Все разделы
Еврокомиссия инициирует создание международной группы доноров для восстановления Газы

Иван ДьяконовВторник, 23 сентября 2025, 07:29
Еврокомиссия инициирует создание международной группы доноров для восстановления Газы
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о создании специальной "группы доноров" для координации и финансирования масштабного восстановления сектора Газы.

Источник: заявление фон дер Ляйен в соцсети Х, Reuters

Детали: Она подчеркнула, что международное сообщество должно активизировать усилия, ведь "на кону стоит само выживание палестинской администрации".

Прямая речь: "Именно поэтому мы создадим группу доноров для Палестины. Любое будущее палестинское государство должно быть жизнеспособным, в том числе с экономической точки зрения, и этого можно достичь также при поддержке его соседей. Мы, европейцы, создадим специальный инструмент для восстановления Газы в координации с другими донорами".

Детали: По данным ООН и Всемирного банка, по состоянию на конец января 2024 года инфраструктурные убытки в Газе оценивались в 18,5 миллиарда долларов. Разрушения коснулись жилищного фонда, промышленных и коммерческих объектов, а также критически важных сфер — образования, медицины и энергетики.

Обновленные данные Управления ООН по координации гуманитарных дел свидетельствуют, что доступными остаются менее четверти довоенных запасов воды, а не менее 68% дорожной сети повреждены.

Предыстория:

  • О признании государственности Палестины заявили Великобритания, Франция, Канада, Австралия, Норвегия, Ирландия, Испания, Бельгия, Люксембург, Мальта и Монако. Португалия и еще почти десять государств планируют присоединиться.
  • Во время своего выступления на международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию палестинского вопроса генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что лишение палестинцев права на собственное государство будет способствовать распространению радикализма во всем мире.
  • Он подчеркнул, что реализация принципа "двух государств" является единственным жизнеспособным путем к достижению мира между Израилем и Палестиной.
  • В то же время посол Израиля при ООН Дани Данон заявил, что война в Газе будет продолжаться до освобождения всех заложников и полной ликвидации ХАМАС. Он подчеркнул, что Израиль не признает решение о создании Палестины.

