Зеленський про переговори з Путіним: Хоче Казахстан – хай буде там
Президент Володимир Зеленський повторив, що готовий до зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним будь-де, але не в Росії, і якщо йому не підходить Європа чи Саудівська Аравія, то це може бути будь-яка інша країна, наприклад, Казахстан.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю в Fox news
Пряма мова президента: "Я не кликав його у Київ. Я сказав – якщо він не хочете зустрічатися зі мною, то, звісно, він (Путін – ред.) обере запросити мене до Москви. Це ж лише для того, щоб відкласти цю зустріч. І я сказав, що це те саме, що я би запросив його до Києва".
Деталі: Зеленський підкреслив, що Путін має, з чого обирати, адже багато країн пропонують свою територію як майданчик для мирних переговорів.
"Він має вибір. Команда Трампа, моя команда, європейські партнери – включно з Макроном та іншими лідерами, і президент Туреччини – усі ми, усі наші команди пропонують зустріч у Туреччині, чи Саудівській Аравії, Катарі, у Європі загалом – Австрія, Швейцарія….І навіть, якщо ви хочете десь в іншому місці, наприклад, Казахстані, – хай буде там. Ми готові", – підсумував Зеленський.
Довідково: Глава РФ Володимир Путін з початку повномасштабного вторгнення в Україну відвідував столицю Казахстану 4 рази (у жовтні 2022, у листопаді 2023 та у липні і листопаді 2024 року).
Передісторія:
- Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга назвав "неприйнятною" пропозицію очільника Кремля Володимира Путіна зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським у Москві.
- Пізніше Зеленський заявив, що таким запрошенням Путін намагається відтермінувати зустріч з ним. "Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене в Москву. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву", – сказав президент України.
- Після цього глава РФ Володимир Путін дав зрозуміти, що він не збирається їхати кудись для проведення переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, але готовий зустрічатися в Москві.
- Президент Володимир Зеленський повторив, що він готовий до саміту чи зустрічі за участю президента США Дональда Трампа і правителя Росії Володимира Путіна будь-де, але не в РФ.