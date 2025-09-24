Зеленский о переговорах с Путиным: Хочет Казахстан – пусть будет там

Президент Владимир Зеленский повторил, что готов к встрече с главой Кремля Владимиром Путиным где угодно, но не в России, и если ему не подходит Европа или Саудовская Аравия, то это может быть любая другая страна, например, Казахстан.

Источник: Зеленский в интервью Fox news

Прямая речь президента: "Я не звал его в Киев. Я сказал – если он не хочет встречаться со мной, то, конечно, он (Путин – ред.) решит пригласить меня в Москву. Это же только для того, чтобы отложить эту встречу. И я сказал, что это то же самое, что я бы пригласил его в Киев".

Детали: Зеленский подчеркнул, что Путин имеет, из чего выбирать, поскольку многие страны предлагают свою территорию как площадку для мирных переговоров.

"У него есть выбор. Команда Трампа, моя команда, европейские партнеры – включая Макрона и других лидеров, и президент Турции – все мы, все наши команды предлагают встречу в Турции, или Саудовской Аравии, Катаре, в Европе в целом – Австрия, Швейцария…. И даже, если вы хотите где-то в другом месте, например, в Казахстане, – пусть будет там. Мы готовы", – подытожил Зеленский.

Справка: Глава РФ Владимир Путин с начала полномасштабного вторжения в Украину посещал столицу Казахстана 4 раза (в октябре 2022, в ноябре 2023 и в июле и ноябре 2024 года).

