Зеленский о переговорах с Путиным: Хочет Казахстан – пусть будет там

Ирина БалачукСреда, 24 сентября 2025, 10:53
Президент Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский повторил, что готов к встрече с главой Кремля Владимиром Путиным где угодно, но не в России, и если ему не подходит Европа или Саудовская Аравия, то это может быть любая другая страна, например, Казахстан.

Источник: Зеленский в интервью Fox news

Прямая речь президента: "Я не звал его в Киев. Я сказал – если он не хочет встречаться со мной, то, конечно, он (Путин – ред.) решит пригласить меня в Москву. Это же только для того, чтобы отложить эту встречу. И я сказал, что это то же самое, что я бы пригласил его в Киев".

Детали: Зеленский подчеркнул, что Путин имеет, из чего выбирать, поскольку многие страны предлагают свою территорию как площадку для мирных переговоров.

"У него есть выбор. Команда Трампа, моя команда, европейские партнеры – включая Макрона и других лидеров, и президент Турции – все мы, все наши команды предлагают встречу в Турции, или Саудовской Аравии, Катаре, в Европе в целом – Австрия, Швейцария…. И даже, если вы хотите где-то в другом месте, например, в Казахстане, – пусть будет там. Мы готовы", – подытожил Зеленский.

Справка: Глава РФ Владимир Путин с начала полномасштабного вторжения в Украину посещал столицу Казахстана 4 раза (в октябре 2022, в ноябре 2023 и в июле и ноябре 2024 года).

Предыстория:

  • Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига назвал "неприемлемым" предложение главы Кремля Владимира Путина встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.
  • Позже Зеленский заявил, что таким приглашением Путин пытается отсрочить встречу с ним. "Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что если хочешь, чтобы встречи не было, то нужно пригласить меня в Москву", – сказал президент Украины.
  • После этого правитель РФ Владимир Путин дал понять, что он не собирается ехать куда-то для проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, но готов встречаться в Москве.
  • Президент Владимир Зеленский повторил, что он готов к саммиту или встрече с участием президента США Дональда Трампа и правителя России Владимира Путина где угодно, но не в РФ.

ЗеленскийПутинпереговоры
