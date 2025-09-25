Реакція на порушення повітряного простору Росією: країни НАТО розходяться в думках – ЗМІ

Як пише Bloomberg, союзники по НАТО намагаються скоординувати реакцію на порушення повітряного простору Росією і відкрито суперечать одне одному.

Деталі: У вівторок увечері Німеччина попередила про ризики збиття російських літаків, тоді як президент США Дональд Трамп майже одночасно продемонстрував свою відкритість до більш агресивної позиції, яку підтримали Польща та країни Балтії. У понеділок прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск погрожував збивати повітряні загрози та заявив, що "немає місця для обговоренняс цієї риторики.

Видання зазначає, що ця суперечка виявляє тривожні розбіжності всередині альянсу, оскільки правитель Росії Володимир Путін випробовує його рішучість. Серія інцидентів, коли російські літаки перетнули повітряний простір союзників по НАТО, викликала занепокоєння на його східному фланзі та за його межами.

Цього тижня Естонія закликала до екстрених зустрічей НАТО та Ради Безпеки ООН після того, як три російські винищувачі перебували 12 хвилин у повітряному просторі балтійської країни над Фінською затокою. Інцидент стався лише через кілька тижнів після того, як російські безпілотники порушили повітряний простір у Польщі та Румунії.

Разом вони посилюють тиск на Організацію Північноатлантичного договору, щоб вона сформулювала переконливу відповідь. Без чіткого плану реагування альянсу буде важко підтримувати надійний потенціал стримування, – йдеться в публікації.

Але, на відміну від партнерів, Німеччина закликає до обережного підходу. Міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що союзники по НАТО ризикують потрапити в "пастку ескалації" Путіна, стріляючи по російських літаках.

Інші союзники вимагають більш рішучої позиції, щоб надіслати послання Кремлю. Президент Латвії Едгарс Ринкевичс закликав до "демонстрації сили" НАТО у відповідь на російські вторгнення.

Остання подія набула розголосу в середу, коли військовий літак, яким міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес летіла до Литви, зазнав перебоїв у роботі GPS.

Дослівно Bloomberg: "Перебої в роботі GPS є досить поширеним явищем у Східній Європі, особливо з початку війни в Україні. Літак, на борту якого перебувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, зазнав подібного інциденту під час підльоту до аеропорту Пловдива в Болгарії наприкінці серпня, що є одним із сотень подібних інцидентів, про які повідомляється щороку.

Перебої в роботі GPS, які сталися поблизу російського Калінінграда, відбулися після появи кількох великих дронів у понеділок увечері, що призвело до закриття аеропорту Копенгагена".

Деталі: Президент США Дональд Трамп вніс свою лепту під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у кулуарах Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку у вівторок. На запитання журналіста, чи підтримує він спроби союзників НАТО збити російські літаки, він відповів: "Так, підтримую".

Разом з тим, Bloomberg пише, що позиція США все ще нечітка. Трамп відмовився сказати, чи підтримає Білий дім НАТО, якщо альянс буде атакувати російські літаки над його повітряним простором, заявивши, що це "залежить від обставин", але що "ми дуже рішуче налаштовані на підтримку НАТО".

А лише за кілька годин до коментарів Трампа державний секретар США Марко Рубіо спростував твердження польського прем’єра Дональда Туска про те, що його країна готова збивати іноземні літаки, які входять у її повітряний простір. За словами Рубіо, політика НАТО полягає в перехопленні іноземних літаків, які не атакують, а не в обстрілі.

У вівторок НАТО опублікувало заяву, в якій пообіцяло "рішучу" відповідь на російські вторгнення, заявивши, що використовуватиме всі можливості, включаючи військові, для самозахисту, що відповідає позиції Туска.

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав союзників "не реагувати надмірно, але бути достатньо твердими, тому що єдине, що Росія розуміє, це сила", – сказав він.

З іншого боку, йдеться в публікації, Кремль відчуває на собі тиск через більш гучну підтримку України з боку Трампа. У вівторок у дописі в соціальних мережах президент США заявив, що, на його думку, Україна — за підтримки Європейського Союзу — має всі можливості не лише дати відсіч, а й повернути всі території, захоплені Росією з моменту її вторгнення у 2022 році, — і, "може, навіть піти далі".

"Путін і Росія мають ВЕЛИКУ економічну проблему, і зараз саме час для України діяти", – написав Трамп у соцмережах.

Москва заперечила, а речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що країна зберігає свою "стійкість і стабільність". Інсайдер, ознайомлений знайомої з кремлівськими дискусіями, заявив, що найголовніше, що Трамп дотримується свого рішення залишатися стороннім спостерігачем у війні РФ проти України.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль привітав зміну риторики Трампа, заявивши в, що президент США "робить правильні висновки" зі своїх невдалих спроб підштовхнути Путіна до миру.

Для члена НАТО це означає обережність і не потрапляння в пастку Кремля.

Вадефуль зазначив: "Розрахунок, що стоїть за цим, зрозумілий.

Спочатку спровокуйте союзників по НАТО, а потім, у разі ескалації, дійте цілком здивовано та дискредитуйте НАТО".